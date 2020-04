Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira, 03, a Prefeitura iniciou a interdição com barreiras físicas da praça do Kartódromo.

Uma vez que diversas pessoas descumprem regularmente as recomendações de evitar aglomerações em locais públicos, como forma de enfrentar a disseminação do novo coronavírus, a medida foi necessária para o cumprimento adequado do Decreto nº 140, após diversas orientações aos frequentadores do espaço por parte da Guarda Municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também