Prefeitura anuncia que vai autorizar abertura de bares e restaurantes até às 22h, caso São Carlos continue na fase amarela

O Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus informa que, em consonância com o Plano SP do Governo Estadual, autorizará a abertura de bares e restaurantes para atendimento presencial no período noturno, até às 22h, caso a cidade continue classificada na Fase 3 (Amarela) na décima atualização do plano que deve ser divulgada na próxima sexta-feira (07/08).

Esta medida entrará em vigor apenas a partir da próxima segunda-feira (10/08), uma vez que a nova regra do Plano SP também determina que a abertura em período noturno poderá ocorrer após o município completar 14 dias dentro da fase amarela. Como São Carlos iniciou a fase amarela no dia 27 de julho, chegará ao tempo mínimo necessário para esta flexibilização de horário no domingo (09/08).

Na próxima sexta-feira (07/08) o Comitê se reúne para estabelecer o horário de funcionamento dos estabelecimentos dentro das 6 horas permitidas, porém agora não mais consecutivas, entre 11h e 22h.

Os demais protocolos de segurança sanitária continuam os mesmos: apenas 40% da ocupação, com distanciamento entre mesas, em área livre ou arejada, atendendo apenas clientes sentados e não permitindo clientes em pé. Esta nova medida não afeta os horários de drive thru ou delivery.

