Prefeitura abre novo processo seletivo para contratação de médicos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Sa?o Carlos publicou no Diário Oficial do Município da última quinta-feira (25/06), abertura de novo processo seletivo simplificado para contratac?a?o de me?dicos em caráter temporário.

As vagas são para médicos de urgência e emergência e para clínico geral. O salário básico para médico de urgência e emergência é de R$ 4.240,00 e carga horária de 12 horas semanais (plantão de 12 horas). Para clínico geral a carga horária é de 20 horas semanais e o salário é de R$ R$ 5.929,00.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até às 20h da próxima segunda-feira, dia 29 de junho pelo link

No ato da inscrição o candidato deve anexar cópia simples dos seguintes documentos: cédula oficial de identidade ou carteira e/ou cédula de identidade expedida pela Secretaria de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores ou Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Certificado de Reservista ou Passaporte ou Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos ou Conselhos de Classe, que por lei federal, valem como documento de identidade (OAB, CRC, CRA, CRQ etc.) ou Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia na forma da Lei n.º 9.503/97); Curriculum Vitae documentado e documentos que comprovem os requisitos mínimos referidos constantes no item dos empregos do Edital. Não serão aceitas declarações ou qualquer outro documento que não comprovem a conclusão dos cursos definidos como requisitos mínimos, até a data de efetivação da inscrição.

O resultado final preliminar da selec?a?o sera? divulgado no dia 2 de julho. O resultado final da selec?a?o sera? divulgado no dia 7 de julho por meio de publicac?a?o no Dia?rio Oficial do Munici?pio que pode ser acessado pela internet no www.saocarlos.sp.gov.br.

A contratação será realizada por prazo determinado de até 3 meses, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração. O provimento das vagas ocorrerá de acordo com a necessidade da Prefeitura, para o combate à Pandemia de COVID-19.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também