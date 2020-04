Por causa da pandemia, prefeitura interdita avenidas na região do Swiss Park

Crédito: Arquivo/SCA

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito comunica que a pedido do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, interditou no final da tarde desta terça-feira (28/04), as vias que compreendem a região atrás do condomínio residencial Swiss Park e o campus II da USP, em virtude do alto fluxo de veículos e aglomerações de pessoas nessa região específica.

A SMTT ressalta que a interdição destas ruas não impede que os moradores de regiões próximas se desloquem para outros pontos da cidade. Nas vias fechadas para o trânsito de veículos não existem residências e nem estabelecimentos comerciais.

A medida foi tomada em caráter excepcional em razão da pandemia da COVID-19 e em cumprimento aos decretos municipal e estadual que determinam o isolamento social e proíbem aglomerações.

