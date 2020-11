Por causa da pandemia, o Natal não contará com a locomotiva iluminada

Crédito: Divulgação

Em 2020, por causa da pandemia de Covid-19, o Natal não contará com a passagem da locomotiva iluminada que faz parte do projeto "Natal nos Trilhos" da empresa Rumo em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).

Segundo a assessoria de imprensa da Rumo, para evitar aglomerações e preservar a comunidade e os profissionais, esse ano a locomotiva iluminada não irá passar por nenhuma cidade.

O projeto Natal nos Trilhos surgiu em 2017, com a passagem das locomotivas iluminadas arrematando uma série de iniciativas de responsabilidade socioambiental da Companhia. Entre ações de voluntariado envolvendo colaboradores, reciclagem de materiais, visitas a instituições carentes e apresentações culturais, a passagem de trens iluminados levou luz e cor a milhares de pessoas.

