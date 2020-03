Polícia Militar de São Paulo registra a primeira morte por coronavírus na corporação

Sargento Magali foi internada após sentir os sintomadas da covid-19, mas não resistiu - Crédito: Divulgação

A Polícia Militar de São Paulo confirmou a primeira baixa por coronavírus no estado. É a sargento PM Magali Garcia, de 46 anos. Ela trabalhava no Copom (Centro de Operações da PM) e estava internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Polícia Militar.

A sargento estava internada desde o dia 27 após sentir os sintomas de covid-19. No hospital ela precisou ser entubada devido aos problemas respiratórios e foi levada para UTI.

A sargento era ex-fumante, mas segundo a corporação, não apresentava outros problemas de saúde. Ela era casada com um capitão da PM, que está de quarentena.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o falecimento da sargento PM Magali Garcia ocorreu na segunda-feira (30) após a confirmação de covid-19. A pasta diz que a corporação segue rigorosamente as orientações do Comitê de Contingência do Coronavírus e ressalta que todo policial com suspeita ou diagnóstico da doença é imediatamente afastado das funções e acompanhado por profissionais de saúde.

