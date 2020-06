PMs de São Carlos realizam exames para detecção da Covid-19 e um testa positivo

Policial militar passa por teste da covid-19 em Porto Ferreira - Crédito: Divulgação/PM

Um policial militar testou positivo para Covid-19 em São Carlos e foi colocado em quarentena. A comprovação ocorreu nesta quarta-feira, 17, após testagem em policiais militares, policiais civis, policiais técnico-científico e respectivos familiares.

A informação foi passada em entrevista ao São Carlos Agora pelo comandante interino do 38º Batalhão da PM/I, Major Ikeda.

O teste para detectar a presença (ou não) do Sars-Cov-2 aconteceu nesta quarta-feira e após a testagem positiva do PM, uma contraprova foi realizada e encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. “O resultado irá sair em até 72 horas. Mas por uma questão de garantia, colocamos o soldado em quarentena”, informou Ikeda.

Ainda segundo o comandante interino, outras três pessoas que fizeram o teste também tiveram detectada a presença do novo coronavírus. “Já contatamos a Vigilância Epidemiológica e novos testes serão feitos nestas pessoas que também estão em quarentena”, observou. “Os testes posteriormente também serão encaminhados ao Adolfo Lutz”.

SÃO CARLOS ESCOLHIDA

Sob a escolha da testagem na cidade, Ikeda disse que o trabalho deverá ser feito em todo o Estado. “Na primeira fase ocorreu a testagem dos policiais que atuam na Capital paulista. Na segunda, municípios do interior e São Carlos foi uma das escolhidas”, ponderou.

NOVOS PMS

No início da semana chegaram no 38º BPM/I 16 novos policiais para atuarem na área de abrangência do batalhão. Nesta quinta-feira, 18, um novo PM irá se apresentar e até agosto uma policial militar feminina (que se encontra atualmente em afastamento médico).

Ikeda informou que a maioria trabalhará em São Carlos, mas PMs poderão ser designados para municípios que pertencem ao 38º, como Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Descalvado, Porto Ferreira e Santa Rita do Passa Quatro.

