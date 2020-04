Pessoas ignoram e desrespeitam distanciamento social em Água Vermelha

Pessoas brincam de bola e não levam em conta o perido da Covid-19 - Crédito: Divulgação

Várias pessoas no distrito de Água Vermelha não levam em conta a determinação do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e não praticam o isolamento social determinado pelas autoridades sanitárias com a finalidade de evitar a propagação da Covid-19.

Segundo médicos e infectologistas o ideal é que as pessoas mantenham uma distância de aproximadamente dois metros uma das outras.

Entretanto, na tarde desta segunda-feira, 13, um grupo de amigos se reuniram no gramado do campo do São Roque, na Avenida Bela Cintra e ignoraram tal recomendação.

Um leitor do São Carlos Agora, indignado, fez algumas imagens e encaminhou ao portal. “É uma falta de respeito e de prudência”, disse.

