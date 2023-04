Pesquisadores de São Carlos desvendam processo de maturação de proteína presente no SARS-CoV-2

Crédito: Divulgação

Na sequência do trabalho desenvolvido no Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos (CIBFar) - https://cibfar.ifsc.usp.br/ um Cepid da Fapesp alocado no IFSC/USP e coordenado pelo professor Glaucius Oliva -, ao qual foi dado o destaque em março passado (https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/resistencia-a-medicamentos-compromete-avancos-no-combate-a-covid-19-pesquisadores-do-cibfar-investigam-acao-das-variantes-da-protease/) , pesquisadores desse centro de pesquisa conseguiram recentemente desvendar todo o processo de maturação da proteína Protease, presente no genoma do SARS-Cov-2, um estudo que foi publicado na prestigiada revista “Nature Communications”.

Nos anteriores estudos os pesquisadores conseguiram acompanhar grande parte do processo bioquímico por que essa proteína passa até chegar à sua forma madura, com exceção do primeiro passo da sequência, que só agora foi visualizado e entendido, como explica o responsável por essa pesquisa, Andre Schützer de Godoy.

“Nos primeiros estudos, foram muito bem descritos os passos da maturação da Protease, com exceção do passo inicial, sendo que isso era fundamental para entender todo o processo. Por termos utilizado a cristalografia como técnica escolhida para elaborarmos todos os estudos, contudo ela se mostrou ineficaz para descrever o estado inicial do processo. Foi nesse momento que optamos por utilizar outra técnica que, embora já tenha sido criada há algum tempo, tem sofrido melhorias significativas nos últimos anos - a Crio-Eletro Microscopia Eletrônica e, graças a essa técnica, conseguimos observar o primeiro passo da maturação da proteína, algo que é inédito”, comemora o pesquisador.

Com este estudo, os pesquisadores conseguiram completar o entendimento de todo o mecanismo, algo que é importantíssimo para o desenvolvimento de novos fármacos para combater de forma eficaz o SARS-CoV-2.

Este estudo contou com a colaboração de pesquisadores de instituições de pesquisa do Reino Unido.

Para acessar o artigo científico desta pesquisa, acesse

https://www.nature.com/articles/s41467-023-37035-5 (Rui Sintra - Jornalista - IFSC/USP)

Leia Também