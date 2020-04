Pesquisador da USP São Carlos diz que em aproximadamente uma semana poderão faltar UTI’s no estado de São Paulo

Crédito: Divulgação

Em aproximadamente uma semana poderão faltar UTI’s no estado de São Paulo, se forem confirmadas as tendências de proliferação do novo coronavírus no país.

O docente e pesquisador do IFSC/USP, Prof. Luiz Vitor de Souza, analisa, em vídeo, a evolução do novo coronavirus no Brasil e, particularmente, no estado de São Paulo, tomando em consideração as curvas de incidência do vírus no nosso país, comparadas com as da Coreia do Sul e Itália.

Embora os resultados da fraquíssima quarentena registrada no Brasil tenham reduzido a velocidade da propagação da COVID-19 no nosso país, segundo o pesquisador do IFSC/USP é quase certo que essa medida não está sendo suficiente para evitar a falta de leitos de UTI’s no país, provocando um colapso.

(Rui Sintra - Assessoria de Comunicação - IFSC/USP)

