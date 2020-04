Pesquisa da UFSCar com a Università Roma Tre investiga relações familiares com crianças na pandemia da Covid-19

Crédito: Divulgação

O Centro de Pesquisa da Criança e de Formação de Educadores da Infância (Cfei) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), em parceria com o Departamento de Ciências da Educação da Università Roma Tre, da Itália, busca pessoas voluntárias para participarem da pesquisa "Relações familiares com crianças em idade escolar no contexto do Sars-Cov-2 (Covid-19): mapeamento de implicações em países da Europa e da América Latina", representada, no Brasil, por Aline Sommerhalder, docente do Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) da UFSCar, com colaboração de Luana Zanotto, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Instituição e membro do Cfei.

O estudo tem como objetivo mapear relações de famílias que possuem crianças em idade escolar e investigar condutas educacionais e sociais durante o período de isolamento social frente à pandemia do novo Coronavírus. A participação - aberta às pessoas interessadas e que estão necessariamente em restrição social - consiste em responder a um questionário online, disponível em https://bit.ly/2xxnoQi. O prazo é até o dia 29 de abril e o anonimato é assegurado.

Os dados coletados serão objeto de análises para publicações científicas, tratados de forma articulada em conformidade às normas éticas de pesquisa e confidencialidade. Mais informações estão disponíveis no formulário (https://bit.ly/2xxnoQi) e dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail sommeraline1@gmail.com. A TV UFSCar também produziu reportagem sobre o projeto; confira em https://bit.ly/3bgrWcq.

