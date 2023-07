Pesquisa avalia pessoas que tiveram quadro leve de Covid-19 para identificar sintomas persistentes

Participantes serão avaliados em Laboratório da UFSCar (Foto: Pixabay) - Crédito: Pixabay

Uma pesquisa de mestrado, desenvolvida no Programa Interinstitucional de Pós-Graduação em Ciências Fisiológicas (PIPGCF/UFSCar-Unesp), tem como objetivo avaliar a função autonômica cardíaca, composição corporal, perfil inflamatório e aptidão física em jovens saudáveis que tiveram ou não a Covid-19. Para isso, pessoas entre 18 e 30 anos, que tiveram ou não a doença, podem participar do projeto que vai oferecer exames e avaliações gratuitos.

A pesquisa é realizada por Marco Antônio de Lima, sob a orientação de Ana Cláudia Garcia de Oliveira Duarte, docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). De acordo com Lima, o estudo permitirá o aprofundamento na compreensão de sintomas - fadiga, dispneia, falta de concentração - em pessoas que tiveram casos leves de Covid-19. O pesquisador aponta que alguns estudos dentro da temática recomendam que as avaliações também sejam realizadas em pessoas que tiveram casos leves da doença, exatamente por não se conhecer quais sintomas ou alterações podem estar ocorrendo fisiopatologicamente a longo prazo. "Assim que sejam detectadas algumas alterações, o próximo passo é pensar em estratégias de intervenção para possíveis tratamentos. As abordagens ainda são especulativas, porém, nosso grupo pensa em estratégias não invasivas como, por exemplo, o exercício físico", acrescenta Lima.

A pesquisa vai avaliar o sistema nervoso autonômico pela variabilidade da frequência cardíaca (VFC) e será, minimamente invasivo - haverá apenas uma coleta de sangue realizada por profissional capacitada. "Poderemos utilizar as análises da VFC e checar se as alterações no sistema autonômico de pessoas que estão tendo sintomas que limitam suas atividades da vida diária são diferentes na comparação com as pessoas que não tiveram a doença. Dessa forma, ao utilizar ferramenta não invasiva, de baixo custo e com avaliação precisa e segura, poderemos ajudar no diagnóstico e determinação de terapias e abordagens para tratar as pessoas que estejam sendo limitadas nas suas atividades diárias", explica o pesquisador.

Voluntários

Para desenvolver o estudo, estão sendo recrutadas pessoas entre 18 e 30 anos, saudáveis, que não tenham limitações físicas, cardiovasculares, respiratórias, diabetes, hipertensão, obesidade, que façam uso de remédios, suplementos esportivos ou estejam em tratamento médico. Os participantes devem ter tido contágio leve da Covid-19 (com 40 dias após a infecção), ou podem estar com algum sintoma relacionado à doença. Pessoas que não foram contaminadas também podem participar. Os voluntários farão testes de esforço físico e outras avaliações no Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar (LACAP), na área Norte do Campus São Carlos da UFSCar. As visitas serão agendadas com cada participante. Pessoas interessadas podem entrar em contato com os pesquisadores até o mês de novembro, pelos e-mails marcoantoniodelima@gmail.com, malima@estudante.ufscar.br e telefone (14) 99874- 4097 (Marco Antônio de Lima), e pelos e-mails da orientadora anaclau@ufscar.br e anac.go.duarte@gmail.com. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 65158322.5.0000.5504).

