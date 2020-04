Pequena são-carlense abre mão do ovo de Páscoa para ajudar Santa Casa

Liz Maria de Lorenzo Paschoal, de 10 anos, ajudando a fazer máscaras - Crédito: Divulgação

Qual é a importância de um ovo de Páscoa? Para a menina Liz Maria de Lorenzo Paschoal, de 10 anos, o chocolate vale menos que a solidariedade.

A avó dela deu R$ 100 de presente, para que a menina pudesse comprar um ovo de Páscoa. Mas Liz ficou sabendo que a Santa Casa está precisando de EPIs para os profissionais de saúde se protegerem contra o novo Coronavírus (COVID-19) e decidiu doar todo o dinheiro para que o hospital possa comprar TNT e, assim, confeccionar máscaras e jalecos.

Líz ainda teve outra iniciativa. Como ela faz curso de corte e costura desde os 7 anos, ela também pôs a mão na massa e ajudou a avó a costurar as laterais de 50 máscaras: “eu fico feliz em ajudar as pessoas que estão precisando, pois estamos vivendo tempos difíceis. Os profissionais precisam da nossa ajuda nesse momento”, afirma Liz.

A avó, Maria Ofélia Di Lorenzo, fala com muito orgulho da iniciativa da neta: “foi uma atitude muito generosa fazer essa troca pra ajudar o próximo. Temos que ensinar as crianças a serem solidárias. Criamos a Liz com essa filosofia de ajudar sempre quem precisa.”

Dona Maria Ofélia ainda ressalta que outras pessoas também se mobilizaram pra ajudar o hospital: “em parceria com o Rotary São Carlos Clima, a Associação Comercial e Industrial de São Carlos -ACISC e outros parceiros, conseguimos comprar vários rolos de TNT para produzir as máscaras e os jalecos. Ajudar os profissionais da Santa Casa é uma maneira de retribuir tudo o que eles têm feito pela nossa cidade. Todos nós temos que nos unir nessa guerra contra o inimigo invisível.”

De acordo com o Provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, o envolvimento e colaboração da sociedade tem ajudado muito o hospital: “estamos recebendo muitas doações. Várias voluntárias se mobilizaram com as costuras das máscaras e jalecos. Empresários também de outras cidades doaram tecidos. A dificuldade que os hospitais enfrentam com a falta de EPIS é mundial. E nesse momento a população está empenhada em ajudar os profissionais que necessitam desses equipamentos. E a iniciativa de uma criança como a Liz, que trocou o valor do ovo de Páscoa para comprar tecidos para confeccionar os EPIs, é um gesto muito fraterno e de amor ao próximo. Uma criança que desperta esse sentimento nos dá a esperança de que o mundo não será mais o mesmo depois que acabar essa pandemia, será bem melhor”.

