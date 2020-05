Pela terceira vez Doria estende a quarentena; agora até o 31 de maio

Foto mostra o centro de São Carlos durante a quarentena - Crédito: Maycon Maximino

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou hoje (8) que a quarentena no estado será estendida até o final de maio.

“Como governador, queria dar uma notícia diferente da que vou dar agora. Mas o cenário é desolador. Teremos que prorrogar a quarentena até o dia 31 de maio. A quarentena evita a propagação da doença", disse.

Segundo o governador, com a quarentena 51 vidas são salvas a cada dia no estado e, até o dia 21 de maio, mais de 3,2 mil vidas serão salvas com a manutenção do isolamento.

É a terceira vez que o governador estende a quarentena, que teve início no dia 24 de março e estava prevista para ser encerrada no domingo (10). Durante a quarentena, somente serviços considerados essenciais como logística, segurança, abastecimento e saúde podem funcionar.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também