Para João Muller, “é preciso resistir mais alguns dias”

Crédito: Divulgação

Em uma postagem feita em sua página no Facebook, o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Carlos, João Muller fez uma análise da pandemia do Coronavírus em São Carlos, onde relatou os casos suspeitos já ocorridos, comentou quanto a quantidade de leitos na UTI na Santa Casa.

Muller iniciou a postagem com a frase “é preciso resistir mais alguns dias”, salientando que países de várias partes do mundo demoraram fazer o isolamento e pagam caro com a morte de entes queridos.

O secretário, em sua postagem afirma categoricamente que o isolamento social (quarentena) determinada pelas autoridades políticas e sanitárias é essencial para que não se propague o coronavírus e com isso, em poucos dias, tudo poderá retornar à normalidade.

Abaixo, segue a postagem que João Muller realizou em sua página no Facebook:

“É PRECISO RESISTIR MAIS ALGUNS DIAS

Estamos a apenas 9 dias da confirmação do 1º caso de infecção do Coronavirus em São Carlos e já temos 51 pessoas isoladas em casa, suspeitas de contágio.

Internados entre Santa Casa e particulares são 22 pessoas, entre elas 08 crianças, dos quais 05 em leitos de UTI. Tivemos 04 mortes suspeitos de causa COVID- 19. Nossa curva está na ascendente, ou seja, crescendo a cada dia.

Não se esqueçam em 2019 tínhamos apenas 25 leitos de UTI do SUS para todas as enfermidades, infarto, AVC, Câncer, acidentados, entre outros e agora chega está grave doença. Para atender São Carlos e algumas cidades da região.

A rede particular tinha 44 leitos e cuidava de 33% da população de São Carlos. Assim, em alguns dias teremos nossa capacidade de atendimento esgotada. Talvez vejamos parentes e amigos morrerem afogados em rio, piscina seca. Buscarão oxigênio e não encontrarão.

Estou fazendo este último apelo porque conheço as duas situações que se aproximam. Caos, catástrofe no sistema público de saúde de São Carlos e a dificuldade de manutenção do básico em inúmeras famílias, em especial àqueles da informalidade e desempregados, aliados aos micro e pequenos empresários.

Precisamos resistir mais alguns dias. Itália e EUA demoraram para admitir que até aqui o único remédio para pandemia de coronavírus é o isolamento e nestes últimos três dias estão enterrando ou cremando milhares de irmãos.

O Congresso e Governo Federal aprovou uma renda mínima para as famílias em dificuldade financeira que pode chegar a 1,2 mil reais. A ANEEL suspendeu os cortes de energia elétrica, SAAE deve anunciar alguma medida, outros incentivos virão do BNDES, Bancos Públicos para micros, pequenos empresários.

Por favor resistam mais alguns dias. Talvez estejamos entre aqueles que próximo ao dia 16 a 20 de abril não tenhamos o Sírio Libanês, Albert Einstein ou uma UTI em casa. Pelos nossos pais, filhos, irmãos, profissionais da saúde resistam mais um pouco no isolamento social. Impossível que o mundo (Índia, EUA, CHINA, Itália, Espanha Inglaterra, Reino Unido, Rússia, etc) estejam equivocados e só nós certos de que seja indiferente o isolamento social, neste momento.

SÃO POUCOS DIAS EM CASA, GRACAS A DEUS NAO NUMA CAMA DE UM HOSPITAL. SE INFECTADOS FICAREMOS DE 2 A 3 SEMANAS ISOLADOS NUMA UTI E SE CHEGARMOS A ÓBITO UMA HORA DE DESPEDIDA DO ENTE QUERIDO (PAI, FILHO, IRMAO, ESPOSA, NETO, AMIGO). MAIS ALGUNS DIAS POR FAVOR. TUDO ISTO VAI PASSAR. ACREDITEM, TENHAM FÉ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também