Bares e restaurantes podem cortar 80% dos empregos em São Carlos

Manoel Simões Pires, presidente do Sintshogastro

A pandemia do novo coronavírus atingiu de forma drástica o setor de lanchonetes e restaurantes de São Carlos e o sindicato da categoria, o Sintshogastro, calcula que o desemprego pode chegar a 80%, já que estabelecimentos comerciais foram obrigados a encerrar temporariamente as atividades, através de decretos estadual e municipal, para evitar aglomerações.

Na manhã desta quarta-feira, 15, o São Carlos Agora entrevistou o presidente da entidade, Manoel Simões Pires, que atende 12 cidades da região e aproximadamente cinco mil trabalhadores entre garçons, motoboys, recepcionistas, pizzaiolos, ajudantes de cozinha, cozinheiros, barman, forneiro, entre outros. “Somente aqui em São Carlos são de 3,5 a 4 mil funcionários e calculo que 70% a 80% estão parados. Funcionam na cidade somente os estabelecimentos que possuem delivery”, comentou.

CRISE SEM PRECEDENTES

Simões Pires disse que o momento é de apreensão e se sente chateado. “Todos acabam prejudicados. Isso é geral. Comércio, indústria. Fico com pena diante de tudo o que acontece. Sofre o empregador e o empregado. Peço a Deus que tudo passe rápido e volte à normalidade. E quando isso acontecer que todos sejam mais conscientes e humildes”, ponderou o sindicalista.

COMÉRCIO ABERTO

No dia 22 de abril está previsto o fim da quarentena em São Carlos. Mas há a possibilidade que o período de isolamento social seja estendido por mais um período.

Entretanto Simões Pires mostrou ser favorável a abertura do comércio, mas que seja feita com severas restrições e que conte com a colaboração da população para que se evite aglomerações.

“Torço para que o comércio volte a funcionar. Mas que normas sejam estabelecidas para que as determinações das autoridades sejam obedecidas. Por exemplo, que a pizzaria faça reservas, bem como lanchonetes. Mas sem aglomeração. E que as pessoas saibam obedecer e evite a propagação da Covid-19. Assim, todos saíram ganhando”, finalizou.

