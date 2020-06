A Prefeitura Municipal informou através do seu Facebook que os pais que ainda não receberam o Cartão Merenda Solidária devem entrar em contato com a Secretaria de Educação através do telefone 3373-3222.

Milhares de famílias já receberam o cartão pelo Correio. Ele já veio carregado com R$ 50 de crédito referente ao mês de maio. Entre o dia 21 e 26 deste mês entra o crédito de junho.

Os recursos para abastecer os cartões, mais de R$ 700 mil por mês, são referentes a compra de produtos para a merenda escolar”, explicou Caio Solci, secretário de Agricultura e Abastecimento.

O cartão da merenda terá validade somente enquanto perdurar a situação de pandemia, extinguindo-se com o retorno das atividades escolares presenciais. O uso é exclusivo para aquisição de gêneros alimentícios em mais de 450 estabelecimentos comerciais da cidade.

