Paciente tem alta do HU após 53 dias de internação por causa da Covid-19

Crédito: Divulgação

A tarde de quinta-feira, 23, foi marcante para o caminhoneiro Paulo Sérgio Bolonha, de 52 anos, residente de São Carlos. Depois de 53 dias internado na área para tratamento da Covid-19 do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar/Ebserh), finalmente ele pôde ir para casa. Paulo Bolonha foi paciente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 43 dias e, durante 10 dias, ficou internado na enfermaria, recebendo os últimos cuidados antes da alta.

Na saída do Hospital, Bolonha foi aplaudido pela equipe que o acompanhou e recebeu mensagens de motivação para continuar a recuperação em casa. "Obrigado a todos do Hospital por tudo que fizeram por mim, só tenho a agradecer o cuidado que tiveram", comemorou ele.

Bruna Bolonha, que acompanhou a distância a recuperação do pai, se emocionou: "Toda a família está muito ansiosa com a alta dele, já chorei muito, estou muito emocionada em levá-lo pra casa".



Covid-19 no HU-UFSCar

A UTI do Hospital Universitário da UFSCar possui 10 leitos exclusivos para Covid-19. As vagas são reguladas pela Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross) da Secretaria Municipal de Saúde de São Carlos. O Hospital também tem 44 leitos para atender casos leves e moderados da doença e todos os atendimentos são referenciados pela rede pública de saúde. Os 10 leitos da UTI ampliaram o atendimento do Hospital em casos de alta complexidade e, hoje, pacientes graves podem ser tratados com segurança e tecnologia adequadas.

