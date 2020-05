Paciente do Hospital São Francisco celebra vitória contra a Covid-19

Alcilene Silva Lima de Almeida, de 45 anos, teve alta nesta qunta-feira, 21 de maio. - Crédito: Divulgação

O Hospital São Francisco de Ribeirão Preto, que faz parte do Sistema Hapvida, amanheceu em clima de festa nesta quinta-feira, dia 21, com a alta médica de mais um paciente diagnosticado com COVID-19.



Alcilene Silva Lima de Almeida, de 45 anos, deu entrada no hospital no dia 16 de maio e testou positivo para o novo coronavírus. Com o quadro estável, ela permaneceu internada em enfermaria até a manhã desta quinta-feira, dia 21, quando recebeu alta médica.



"Agradeço a Deus, primeiramente, e a toda a equipe do São Francisco. Estou muito feliz e emocionada por estar aqui, curada", afirma Alcilene.



Antes de deixar o hospital, ela ainda recebeu um certificado de vitória contra a Covid-19 e celebrou com muitos aplausos de toda a equipe médica do Grupo São Francisco.

