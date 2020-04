OMS sugere restrição de bebida alcoólica durante quarentena

Crédito: Pixabay

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou aos governos que limitem a venda de bebidas alcoólicas durante o período de quarentena por coronavírus. Segundo a entidade, o álcool reduz a imunidade, e seu consumo excessivo pode prejudicar a saúde física e mental e elevar o risco de violência doméstica durante confinamentos. A informação é da Folha.

A seção europeia da OMS também afirmou que as bebidas não protegem contra o novo coronavírus, em resposta a declarações do presidente de Belarus, Alexander Lukashenko. Em entrevista ao jornal britânico The Times, ele recomendou vodka contra a doença. “Medo e desinformação geraram um mito perigoso de que bebidas com alto teor alcóolico podem matar o coronavírus. Não matam”, afirma o comunicado.

A OMS alerta para o fato de que as bebidas alcoólicas mais fortes podem até matar. Além disso, ao reduzir a imunidade, o álcool pode elevar os riscos de doenças em geral. Outro efeito adverso é o estímulo a comportamentos de risco, ou à redução das precauções necessárias contra a transmissão do coronavírus.

A organização recomenda aos governos que fortaleçam os serviços ligados ao abuso de álcool e drogas e reforcem campanhas de informação sobre os riscos

