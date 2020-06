Número de homens entre 31 a 40 anos infectados pela covid-19 aumenta significativamente em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Vigilância Epidemiológica divulga semanalmente, além do boletim diário, um relatório de casos, com a compilação dos dados da série histórica da incidência da COVID-19 no município de São Carlos.

A semana epidemiológica é fechada todo sábado. Após a reunião dos dados, os mesmos são compilados e divulgados ao público na terça-feira. O segundo relatório reúne as informações da série histórica consolidada em 13 de junho.

Até o fechamento deste segundo relatório, 55,6% dos casos notificados na cidade já estavam recuperados da COVID-19 e 42,08% ainda se encontravam ativos. A Taxa de Letalidade no município neste período ficou em 2,32%. A Taxa de Letalidade é a relação entre o número de óbitos e o número de casos diagnosticados dentro da mesma doença.

A análise do perfil dos casos confirmados mostra que a COVID-19 em São Carlos ainda incide mais entre os homens: 57% dos infectados são do gênero masculino e 43% do gênero feminino. Em termos de idade, houve um salto significativo, desde a semana anterior, entre os homens de 31 a 40 anos de idade: 20 novos casos foram confirmados em homens nesta faixa etária (de 33 para 53 infectados), pouco mais do que o dobro de mulheres nesta mesma faixa. Outro aumento significativo entre pacientes do gênero masculino aconteceu na faixa de 41 a 50 anos, com 11 novos casos. Entre 21 e 30 anos e de 41 a 50 anos, o novo coronavírus contaminou mais mulheres. Porém nesta segunda semana de análise dos dados, os pacientes do gênero feminino ultrapassaram os do gênero masculino na faixa acima dos 60 anos. E neste grupo de risco por idade, o índice de contaminados caiu para 10,3% do total de casos. O índice caiu também entre os casos positivos de até 10 anos de idade: agora são 4,3% do total.

O próximo relatório de casos será divulgado a partir de terça-feira, 23 de junho, com os casos consolidados na semana epidemiológica que se encerra em 20 de junho.

