Número de casos estimados de covid-19 se manteve estável em duas semanas de mapeamento, aponta “Testar para Cuidar”

Os pesquisadores do“TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” em São Carlos divulgaram nesta quinta-feira, 16 de julho, os resultados da segunda etapa do levantamento. Dos 1.400 moradores convocados para participar da pesquisa, 804 compareceram e foram testados via levantamento. Destes, 13 tiveram resultado positivo, ou seja, 1,62%.

A segunda etapa foi realizada nos dias 27 e 28 de junho, com a participação de 67% dos moradores selecionados. O levantamento mostra que entre os dias 27 e 28 de junho, o número estimado de infectados era de 3.156 pessoas, 6 vezes mais do que indicava o número oficial da Vigilância Epidemiológica, que era de 478 casos confirmados.

PRIMEIRA PARA SEGUNDA ETAPA

Se compararmos a primeira e a segunda etapas, pela estimativa, a doença se manteve estável na cidade. Isso porque, os pesquisadores também estimaram durante a primeira fase do levantamento, que 1,62% dos moradores teriam sido infectados pela COVID-19. Já os dados oficiais, apontam crescimento de 313 casos para 478 casos confirmados. “Pela nossa estimativa, o número de casos confirmados se manteve o mesmo em duas semanas, em pouco mais de 3 mil casos. Isso mostra que do dia 14 ao dia 28 de junho, mais casos foram confirmados não porque mais pessoas ficaram doentes, mas, sim, porque aumentou o número de pessoas testadas, o que permitiu que mais gente descobrisse que tinha sido infectada”, explica o estatístico Prof. Dr. Jorge Oishi.

Para a diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Carlos, Crislaine Mestre, os resultados de cada etapa devem ser analisados com cautela, respeitando a metodologia estatística empregada. “Essa etapa comprova nossa expectativa: a curva em São Carlos está “achatada”, e os novos casos vêm crescendo de forma lenta, assim o sistema de saúde consegue oferecer assistência a todos de forma integral em todos os níveis de atenção”, avalia.

LETALIDADE

Até o dia 28 de junho, o município registrava 14 mortes por COVID-19 e taxa de letalidade adulta de 2,93% (o que significa que 3 em cada 100 pacientes infectados morreram). Pela estimativa do TESTAR PARA CUIDAR, a letalidade na época foi bem menor, de 0,44% (o que significa que 4 em cada 1 mil pacientes infectados morreram).

“Os números já nos mostram que o esforço das Instituições de Saúde de São Carlos para oferecer o melhor atendimento aos pacientes com COVID-19 tem dado resultado. Na Santa Casa, por exemplo, os pacientes curados estão acima da média dos hospitais brasileiros (públicos e particulares). E esse atendimento diferenciadotem contribuído para que São Carlos esteja entre os 5 municípios com menor letalidade do Estado de São Paulo”, explica a médica infectologista Carolina TonioloZenatti, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (SCIRAS) da Santa Casa e uma das coordenadoras do Testar para Cuidar.

O “TESTAR PARA CUIDAR – PROGRAMA DE MAPEAMENTO DA COVID-19” é uma iniciativa da Santa Casa, Prefeitura de São Carlos, Statsol, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Hospital Universitário (HU-UFSCar) e Unimed São Carlos.

