Novos profissionais do HU-UFSCar recebem capacitação para atendimento a pacientes críticos da Covid-19

No início deste mês de maio, o Hospital Universitário "Prof. Dr. Horácio Carlos Paneppucci" (HU) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) recebeu 54 novos profissionais da Saúde, contratados por meio de processo seletivo emergencial, para atuação durante a pandemia do novo Coronavírus. Os funcionários estão passando por atividades de integração e capacitação em temas que priorizam a assistência a pacientes da Covid-19.

O processo seletivo foi realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e os novos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas atuarão na assistência a pacientes suspeitos ou confirmados para Covid-19 que precisarem de cuidados em regime de internação, tanto em leitos clínicos como na terapia intensiva. Atualmente, o HU possui 44 leitos de internação clínica e 10 leitos de UTI exclusivos para a doença.

De acordo com Valéria Gabassa, Gerente de Atenção à Saúde do Hospital, foram previstas capacitações em vários temas, com atividades teóricas e práticas, e que fazem parte do planejamento de implantação da UTI. "As equipes estão recebendo capacitação também relacionada à Covid-19, especialmente para cuidados aos pacientes críticos, que precisarão de internação em leitos de UTI", explica Gabassa. De acordo com ela, essas capacitações são fundamentais para uma assistência segura, oportuna e eficaz; propiciam a padronização das condutas básicas no manejo clínico; e visam a resultados que levem à cura dos pacientes que testaram positivo para o novo Coronavírus.



Integração

Além das capacitações, os novos profissionais são integrados à Instituição em encontros que apresentam a história e o planejamento do Hospital para o enfrentamento da Covid-19. Eles também receberam orientações sobre controle de infecção, segurança do paciente, modelo de atenção à saúde e assistiram a um vídeo de boas-vindas das equipes gestora, assistencial e administrativa, que pode ser acessado no canal do HU no Youtube (https://bit.ly/2ymsSxK).



Seleção emergencial

O processo seletivo emergencial pode convocar até 6 mil profissionais para atuarem em 28 hospitais da Rede Ebserh e tem como objetivo a contração de profissionais para trabalho temporário durante a pandemia do novo Coronavírus. Com a formação de cadastro reserva, novas convocações ocorrerão de acordo com a necessidade do Hospital. O processo seletivo emergencial não impactará no concurso público em andamento, que continua seguindo seus trâmites normais.

