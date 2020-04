Novo coronavírus chega a 107 municípios do estado de São Paulo

O coronavírus já chegou a 107 dos 645 municípios do estado de São Paulo. A informação foi confirmada hoje (6) pela Secretaria Estadual de Saúde. Em 41 desses municípios, houve apenas um caso confirmado. Na capital, no entanto, foram registrados 3.745 dos 4.861 casos do estado.

A segunda cidade com maior número de pessoas com covid-19 do estado é São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, com 89 casos, seguido por Santos (75), Santo André (74) e Osasco (71).

O total de óbitos chegou a 304 em todo o estado, sendo que 244 ocorreram na capital. Segundo a secretaria, a maior parte dos óbitos se concentra em pessoas com 60 anos ou mais, somando 262 pessoas. Entre o total de mortes estão 174 homens e 130 mulheres.