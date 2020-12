Novas regras de funcionamento de bares e restaurantes começam a valer hoje

Bares tiveram horário reduzido - Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Governo de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (11) novas medidas de controle da pandemia para atividades não-essenciais em todas as regiões do estado. As novas regras entram em vigor neste sábado (12).

O Governo confirmou a ampliação para mil fiscais da Vigilância Sanitária em suporte às equipes municipais, especialmente em cidades com mais de 70 mil habitantes. O trabalho será reforçado para coibir o funcionamento irregular de estabelecimentos de qualquer natureza, além de festas, baladas e eventos clandestinos.

onfira o que muda

COMÉRCIO

BARES

RESTAURANTES

CONVENIÊNCIA

