No Parque do Kartódromo, pessoas também desrespeitam as recomendações para isolamento social

No início da manhã desta sexta-feira, 3, uma denúncia realizada pelos próprios moradores, dava conta que crianças e adultos se aglomeravam em um caminho de futebol ao final da Avenida Vicente Laurito, no Cidade Aracy, no final da tarde de quinta-feira, 2, e desrespeitavam as normas das autoridades sanitárias e do decreto municipal baixado pelo prefeito Airton Garcia (PSL) com o intuito de evitar a propagação do novo coronavírus.

Na manhã desta sexta-feira, 3, outro leitor do SCA, residente na região do Jardim Centenário encaminhou outra imagem. Desta vez no Parque do Kartódromo onde pessoas e crianças também se aglomeravam e não obedeciam ao isolamento social nesta época de quarentena.

Desta forma, colocavam em risco a integridade física de todos quanto ao momento crítico da pandemia do novo coronavírus.

