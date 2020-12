Neste momento 38 pessoas estão internadas em leitos específicos para COVID-19 em São Carlos

UTI do Hospital Universitário - Crédito: Divulgação

Neste momento 38 pessoas estão internadas em leitos específicos para COVID-19, sendo 20 adultos na enfermaria e 15 na UTI adulto. Na enfermaria infantil 3 crianças estão internadas e na UTI pediátrica nenhuma criança está internada no momento. A taxa de ocupação dos leitos especiais para COVID-19 de UTI/SUS está hoje em 43% (12 pessoas estão internadas em leitos de UTI/SUS). Na enfermaria/SUS estão internadas 15 pessoas. Na rede particular 8 pessoas estão internadas na enfermaria e 3 na UTI.

Em São Carlos atualmente a faixa etária dos casos positivos gira em torno de 20 a 49 anos. A cidade registra 4.919 casos confirmados da doença com 67 óbitos.

O perfil dos infectados foi um dos fatores que determinaram o endurecimento de regras do Plano São Paulo anunciadas hoje pelo governo paulista.

“São Carlos sempre cumpriu o Plano São Paulo. Temos uma sentença judicial e todas as regras estabelecidas pelo Governo do Estado no combate a COVID-19 são cumpridas. Qualquer mudança nesse plano temos que seguir, o município entende que os comerciantes, proprietários de bares e restaurantes tem que se adaptar, assim como nossa força tarefa de fiscalização também está se adaptando no cumprimento das novas regras de restrição e das normas sanitárias, para evitarmos o aumento de casos positivos e um pior cenário da doença. Precisamos cumprir as regras para não retrocedermos de fase”, afirma o secretário de Segurança Pública e membro do Comitê Emergencial de Combate ao Coronavírus, Samir Gardini.

As demais regras e protocolos previstos para a fase amarela do Plano São Paulo estão mantidos, com possibilidade de revisão prevista para o dia 4 de janeiro.

