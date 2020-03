Mulher que morreu em Brasília com covid-19 era natural de São Carlos

Crédito: Arquivo Pessoal

O Distrito Federal registrou a primeira morte causa pelo novo coronavírus. Viviane Rocha de Luiz, de 61 anos, morava em Brasília, mas era natural de São Carlos. Ele trabalhava na capital federal como assessora técnica e era responsável pela Câmara Técnica de Vigilância Sanitária do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Segundo o jornal Correio Braziliense, Viviane morreu no fim da manhã do dia 23, mas o caso não foi divulgado. Isso ocorreu porque o primeiro exame específico de Covid-19 deu negativo, o segundo inconclusivo. Somente um terceiro exame, de contraprova, realizado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, deu positivo.

Viviane deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) na madrugada do dia 22. Ela estava com febre e desconforto respiratório. Ela teve contato com um paciente confirmado com coronavírus, de São Paulo. Entre as comorbidades, a assessora técnica tinha obesidade mórbida, hipertensão arterial sem tratamento e era ex-fumante.

Viviane chegou a ficar internada, no entanto, o caso se agravou e ela acabou falecendo. Ela teve o corpo cremado.

O irmão dela, Douglas Alessandro Rocha De Luiz, postou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais.

