Justiça acata pedido do MP e determina fechamento do comércio em São Carlos

O portal São Carlos Agora recebeu a informação que o Ministério Público Estadual (MPE) entrou com um pedido de suspensão do Decreto Nº 210 que dispõe sobre a redução controlada das medidas de isolamento em atividades consideradas não essenciais em São Carlos. A Justiça acatou o pedido e os estabelecimentos autorizados a funcionar mesmo com restrições, devem voltar a ficar fechados.

A decisão é da juíza da vara da Fazenda Pública, Gabriela Muller Carioba Attanasio, a mesma que autorizou o funcionamento da shopping Iguatemi no sistema Drive-Thru.

Em seu parecer, a juíza alega que a reabertura gradual da atividade comercial somente poderia ser determinada a partir do dia 1º de junho de 2020, conforme disposto no atual Decreto Estadual, sob pena de exposição a risco a vida e a saúde da sociedade, e não em data anterior como previu o Decreto Municipal.

A juíza também reconhece a dificuldade econômica enfrentada pelos comerciantes e empresários locais e o esforço da Prefeitura em tentar amenizar o problema. "É de se reconhecer o protagonismo assumido pelo Executivo do Município de São Carlos, que demonstra sensibilidade, louvável, com as dificuldades enfrentadas pelo setor do comércio. Contudo, a situação exige precaução, na tomada de decisões, pois, um pequeno descontrole, pode ter consequências devastadoras".

Em caso de descumprimento da decisão, a multa é de R$ 10 mil por dia a ser aplicada contra a Prefeitura Municipal.

O SCA apurou que a Prefeitura Municipal ainda não foi notificada, por isso as lojas podem ficar abertas até o oficial de Justiça entregar o documento determinando o fechamento.

Nesta quinta-feira (28) várias lojas reabriram seguindo várias regras sanitárias e de distanciamento impostas pela Prefeitura Municipal. A maioria dos comerciantes e consumidores comemoraram o retorno, mesmo que parcial, das atividades.

