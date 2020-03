Movimento volta ao normal nos supermercados, afirma APAS

Crédito: Imagem de Ulrich Dregler por Pixabay

O movimento presencial nas lojas dos supermercados paulistas está voltando ao seu ritmo normal. As vendas cresceram 18,2% nesta terça-feira (24), primeiro dia da quarentena determinada pelo Governo de São Paulo, em comparação com o dia 25 de fevereiro (uma terça-feira).

O movimento desta terça (24) foi semelhante ao da última segunda-feira (16 deste mês, de 18%), o que indica que as vendas presenciais estão voltando ao normal, segundo levantamento feito pela Associação Paulista de Supermercados – APAS, com seus associados. Veja gráfico abaixo.



Movimento nas regiões do Estado

Aumento de preços

Em virtude da demanda de consumo nos últimos dias (tanto presencial quanto online), a APAS constatou que alguns produtos tiveram aumento de preço. Esses eventuais aumentos estão sendo praticados pelos fornecedores e sendo repassados aos supermercados. Os associados da APAS têm procurado negociar com seus fornecedores, mas, em alguns casos, precisam repassar seus custos.

Segundo o presidente da APAS, Ronaldo dos Santos, “neste momento estamos buscando soluções que ajudem nossos clientes, que são nossa principal preocupação. Temos feito reuniões internas e convidando fornecedores para juntos, tentarmos encontrar caminhos para regularizar o abastecimento e definir a melhor relação de preço”, disse.

A APAS também está trabalhando em parceria com a Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) e com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), do Ministério da Justiça, para evitar práticas abusivas de aumentos injustificados de preços pelos fornecedoras do setor. Em nota oficial, a ABRAS explicou sua posição sobre eventuais aumentos:

“Ressaltamos que a ABRAS não compactua com a elevação injustificada de preços, principalmente, em período de fragilidade da população, que busca se proteger do Coronavírus (Covid-19) e evitar a propagação da doença no Brasil. Qualquer reclamação relacionada ao tema, a entidade nacional disponibiliza o e-mail contato@abras.com.br .”

Exemplos de alguns itens que sofreram aumento para os supermercados nos últimos 10 dias:

- Leite Longa Vida: 54% de Aumento sem disponibilidade de Compra

- Feijão: 67% de aumento sem disponibilidade de Compra

- Alho: 45% de aumento

- Batata: 90% de aumento

Álcool em gel

O abastecimento do álcool em gel ainda não está normalizado para os supermercados. A indústria está se esforçando para atender os pedidos. Esse abastecimento deverá se normalizar em breve

