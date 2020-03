Movimento nos supermercados volta ao ritmo normal

Crédito: Freepik

Voltou completamente ao normal o movimento presencial nas lojas dos supermercados paulistas. No último fim de semana (27, 28 e 29), as vendas diminuíram 7,7%, em comparação com o último fim de semana de fevereiro (28, 29/2 e 1º/3). Isso também é reflexo da quarentena, decretada pelo governo a partir do dia 24 deste mês, e sinal de que as famílias já estão abastecidas.

O movimento, portanto, ficou abaixo de um fim de semana tradicional, antes da pandemia do Coronavírus, segundo levantamento da Associação Paulista de Supermercados – APAS, junto a seus associados. Veja gráfico abaixo.

Movimento nas regiões do Estado

