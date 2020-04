Mortes por coronavírus em SP dobram em uma semana

Por Do portal do Governo de São Paulo

O número de óbitos por coronavírus no Estado de São Paulo mais que dobraram em uma semana. Neste sábado (11), SP registra um total de 560 óbitos e 8.419 casos por COVID-19.

Em 4 de abril, eram 260 mortes e 4.466 casos, acumulados desde o primeiro registro da doença no Estado (em 25 de fevereiro).

A COVID-19 já teve pelo menos uma vítima fatal em 61 municípios, e no mínimo um caso confirmado em 160 cidades (confira abaixo a relação de casos e óbitos). Até 4 de abril, eram 96 municípios com casos e 32 com óbitos.

Das 560 mortes provocadas pela doença, até o momento, são 322 homens e 238 mulheres. Os casos fatais continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 82% das mortes.

Segue abaixo a relação de casos e óbitos confirmados por cidade:

MUNICIPIO CASOS ÓBITOS AGUAS DE LINDOIA 1 1 AGUAS DE SAO PEDRO 1 AGUDOS 2 1 AMERICANA 3 2 AMERICO BRASILIENSE 1 AMPARO 1 ARACARIGUAMA 1 ARACATUBA 14 ARACOIABA DA SERRA 1 ARARAQUARA 10 1 ARARAS 3 ARTUR NOGUEIRA 1 ARUJA 11 1 ASSIS 4 1 Atibaia 13 AVARE 3 BADY BASSITT 2 BARRA DO TURVO 1 Barretos 4 BARUERI 43 2 BATATAIS 1 BAURU 10 1 BEBEDOURO 1 BIRIGUI 2 Boituva 4 BOTUCATU 15 1 BRAGANCA PAULISTA 26 4 Brodowski 2 CACAPAVA 3 CACHOEIRA PAULISTA 1 CAIABU 1 1 Caieiras 33 4 CAJAMAR 5 1 Campinas 100 5 CARAGUATATUBA 2 1 CARAPICUIBA 31 2 CATANDUVA 3 2 Cedral 1 COTIA 59 4 CRAVINHOS 2 1 CUBATAO 2 Diadema 60 1 DRACENA 1 1 ELDORADO 1 Embu das Artes 34 2 EMBU-GUACU 4 Estiva Gerbi 1 Ferraz de Vasconcelos 34 Franca 2 Francisco Morato 13 1 Franco da Rocha 19 1 GUARARAPES 3 Guararema 1 GUARATINGUETA 1 GUARUJA 7 Guarulhos 191 16 HORTOLANDIA 2 IBIRA 1 IBIUNA 1 Ilha Comprida 9 Ilhabela 1 INDAIATUBA 4 IRACEMAPOLIS 1 ITANHAEM 2 ITAPECERICA DA SERRA 27 1 ITAPETININGA 3 1 ITAPEVA 1 Itapevi 17 4 Itapira 1 ITAQUAQUECETUBA 25 ITARARE 1 ITATIBA 1 1 ITATINGA 1 ITU 2 ITUPEVA 1 JABOTICABAL 5 2 JACAREI 1 Jaci 1 JAGUARIUNA 1 Jales 1 JANDIRA 3 JAU 1 JOANOPOLIS 1 JOSE BONIFACIO 2 JUNDIAI 13 1 LARANJAL PAULISTA 2 1 LENCOIS PAULISTA 3 Limeira 4 LOUVEIRA 1 MAIRIPORA 7 2 MARILIA 4 MATAO 2 MAUA 43 MIRASSOL 4 Mococa 2 1 MOGI DAS CRUZES 56 2 MOGI GUACU 6 1 MONTE ALTO 3 NOVA ODESSA 1 1 OLIMPIA 2 ORLANDIA 2 OSASCO 127 8 OURINHOS 1 PARIQUERA-ACU 2 PAULINIA 5 PEDRA BELA 1 PENAPOLIS 1 1 PERUIBE 3 PINDAMONHANGABA 2 PINDORAMA 1 PIRACICABA 12 PIRAJUI 1 POA 9 1 PORTO FERREIRA 2 1 Praia Grande 16 2 PRESIDENTE PRUDENTE 4 2 PRESIDENTE VENCESLAU 4 2 PROMISSAO 1 RIBEIRAO PIRES 16 RIBEIRAO PRETO 36 4 RIO CLARO 4 1 Rio Grande da Serra 5 SALTO 3 Salto de Pirapora 2 SANTA BARBARA D’OESTE 1 Santa Branca 2 1 SANTA CRUZ DO RIO PARDO 1 SANTA ISABEL 1 SANTA LUCIA 1 SANTANA DE PARNAIBA 33 SANTO ANDRE 142 3 SANTOS 146 6 SAO BERNARDO DO CAMPO 172 9 SAO CAETANO DO SUL 61 2 SAO CARLOS 5 2 SAO JOAO DA BOA VISTA 1 SÃO JOSE DO RIO PARDO 1 SAO JOSE DO RIO PRETO 40 1 SAO JOSE DOS CAMPOS 85 1 SAO MANUEL 3 1 SAO MIGUEL ARCANJO 1 SAO PAULO 6131 422 SAO PEDRO 1 SAO ROQUE 3 SAO SEBASTIAO 4 1 SAO VICENTE 14 SERTAOZINHO 2 SOROCABA 20 2 SUMARE 2 SUZANO 32 3 TABOAO DA SERRA 71 5 Tanabi 1 TATUI 4 TAUBATE 6 TERRA ROXA 1 TUPA 1 VALINHOS 4 VARGEM GRANDE PAULISTA 5 3 Vinhedo 9 Votorantim 2 VOTUPORANGA 5 OUTRO ESTADO 34 OUTRO PAIS 39 (vazio) 6 TOTAL 8419 560

Dados atualizados em 11/04 – 15h

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também