Morre segunda idosa de asilo particular com surto de covid-19

Morreu nesta terça-feira (4) mais uma idosa que era atendida por uma clínica particular Flamboyant, em São Carlos e que foi afetada por um surto de covid-19.

A mulher de 95 anos foi enterrada na manhã desta quarta-feira (5) no cemitério Nossa Senhora do Carmo. Ela é a segunda vítima fatal, que foi infectada pelo coronavírus na clínica. No dia 31 de julho uma mulher de 94 anos com resultado positivo para a doença também morreu.

Com a morte da idosa de 95 anos, São Carlos contabiliza neste momento 25 óbitos causados pela covid-19.

Funcionários afastados

Segundo o proprietário da clínica Flamboyant, o médico Danilo Alves Furtado Júnior, os idosos que foram positivados na testagem foram separados em uma ala com enfermagem só para eles. Já os negativados estão isolados em outra ala, com outra equipe de profissionais.

Disse ainda que todos os funcionários da clínica também foram testados e os que deram resultado positivo foram afastados e estão em isolamento.

