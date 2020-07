Morre de Covid-19 em Campos do Jordão, Padre João, que residiu por 20 anos em São Carlos

Crédito: Divulgação

São Carlos amanhece triste, com a morte do padre João da Silva, 52 anos, vítima da Covid-19, que pertencia a Diocese de Brasília/DF e que residia atualmente em um mosteiro em Campos do Jordão/SP, onde realizava trabalhos sociais.

Padre João da Silva residiu por aproximadamente 20 anos em São Carlos, na Vila São José e no Jardim Tangará, onde reside atualmente seus irmãos e sobrinhos.

Logo às 7h da manhã, o São Carlos Agora entrou em contato com a família do pároco e a estudante Maria Vittória da Silva, 21 anos, sobrinha, disse emocionada que o enterro será nesta quarta-feira, 22. O horário e o local, não foi definido.

MAIS UMA VÍTIMA

Padre João da Silva faleceu à 1h da manhã desta quarta-feira, 22, no hospital de Campos do Jordão. Natural de Oswaldo Cruz/SP, iria completar em novembro, 21 anos como pároco.

Indagada quando o seu tio adquiriu o Sars-Cov-2, Maria Vittória não soube precisar o dia.

“Como ele morava em Campos do Jordão, em um mosteiro, a gente se falava pouco. Mas ficamos sabendo que ele entrou em contato com a gente e disse que não estava bem de saúde. No dia 24 de junho foi ao médico e no dia 25, amanhecer desacordado no mosteiro”, disse. “A gente tinha informações que ele pouco saia do mosteiro. Acredito que em uma dessas saídas, meu tio se infectou”, lamentou.

Neste mesmo dia foi internado onde permaneceu na UTI até a madrugada desta quarta-feira, onde faleceu.

Maria Vittória informou ainda que seu tio era do grupo de risco, pois tinha diabetes e a infecção atacou principalmente seus pulmões.

