Moradores flagram aglomeração no bairro Cidade Aracy; veja vídeo

Moradores do bairro Cidade Aracy 2 flagraram a aglomeração de pessoas neste final de semana.

A redação do São Carlos Agora recebeu vídeos que mostram as ruas ao lado da Praça Ronald Golias tomadas por jovens sem máscaras. Também é comum a prática de manobras perigosas com carros e motos.

Segundo testemunhas, a aglomeração de jovens e adolescentes é grande, sempre regada a muito álcool e até drogas.

Frequentemente a Polícia Militar e a Guarda Municipal realizam operações no local, mas os jovens sempre acabam voltando nos finais de semana.

Desde o dia 1º de julho, qualquer pessoa que estiver circulando nas ruas ou ambientes públicos sem o uso de máscara de proteção, pode ser multada em R$ 500.

