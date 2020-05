Mega feriado: população do interior teme vinda em massa de moradores da capital

Recomendação é que a população fique em casa nos próximos dias, quando ocorre o mega feriado - Crédito: Do Portal do Governo

Assim como prefeitos do litoral de São Paulo, governantes dos municípios do interior e a população também temem a vinda em massa de moradores da capital, epicentro da covid-19 no país. O SCA recebeu através dos seus meios de comunicação com os leitores, várias mensagens de pessoas preocupadas com a decisão do prefeito Bruno Covas e do governador Joao Doria, ambos do PSDB.

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou o Decreto Municipal 59.450, de 18 de maio de 2020, que antecipa os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e Dia da Consciência Negra (20 de novembro) para esta quarta (20) e quinta-feira (21) e declara ponto facultativo na sexta (22). Para o estado, o governador João Dória encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para que o feriado de 9 de julho seja transferido para o dia 25 deste mês.

O próprio Governo de São Paulo informou que vai apoiar as prefeituras de cidades litorâneas e de estâncias turísticas que desejarem realizar ações de restrição de acesso durante o mega feriado.

A decisão do governo de antecipar os feriados foi baseada nas estatísticas de isolamento social do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP), que indicaram melhores taxas nos feriados e finais de semana. A expectativa é de que a população permaneça em quarentena no feriado prolongado e ajude a mitigar a transmissão do coronavírus.

Contágio

O Estado de São Paulo chegou a 65.995 casos confirmados e 5.147 óbitos nessa terça-feira (19). Somente na capital, são 40.750 casos positivos da doença e 3.047 mortes. O secretário de Saúde, José Henrique Germann, reforçou o pedido para que as pessoas permaneçam em casa nos próximos dias.

