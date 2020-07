Médico responsável pela clínica de idosos com surto de covid-19 fala ao São Carlos Agora

Saiba Mais Coronavírus Após 13 idosos testarem positivo para covid-19, VIGEP notifica clínica particular em São Carlos

Treze, dos 26 idosos que são assistidos pela Clínica Flamboyant, localizada no Jardim Tangará, em São Carlos, foram infectados pelo Sars-Cov-2 e a notícia causou apreensão na sociedade. Destes, dois estão internados na Ala Covid, na Santa Casa. Os outros 13 idosos tiveram resultados negativados pela Covid-19. As informações foram passadas em boletim divulgado pela assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, através de dados fornecidos pela Vigilância Epidemiológica que notificou o surto da infecção na instituição de longa permanência para idosos.

Os 31 funcionários que prestam serviços passam por testagem em laboratório particular e o prédio onde a clínica funciona passou por desinfecção.

Na tarde desta sexta-feira, 31, o São Carlos Agora ouviu o Geriatra e proprietário da clínica Flamboyant, Danilo Alves Furtado Júnior, 46 anos. que respondeu a algumas indagações da reportagem sobre o fato de os idosos terem sido contaminados pelo vírus.

“Provavelmente o ingresso do vírus na clínica foi com pessoas assintomáticas que trabalharam lá”, relatou o médico que informou que todas as providências foram tomadas imediatamente após a constatação da propagação da doença, com a testagem de todos os idosos, que foi feita no mesmo dia e com muitos pacientes sem sintomas nenhum. “Mas com o diagnóstico de casos positivos internamente, foi traçado um plano de ação, que consta em separar os idosos positivos dos negativos”, relatou Danilo.

Segundo ele, os idosos que foram positivados na testagem foram separados em uma ala com enfermagem só para eles. Já os negativados estão isolados em outra ala, com outra equipe de profissionais. “Mas um sem contato com outro”, comentou, obedecendo o período de isolamento necessário de quarentena de acordo com o Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde (OMS).

FUNCIONÁRIOS

Danilo informou ainda que todos os funcionários da clínica também foram testados e os que deram resultado positivo foram afastados em isolamento social até recuperarem-se. “Já os funcionários saudáveis continuam trabalhando”, salientou.

O médico geriatra informou ainda que a clínica segue informando os familiares dos idosos que são assistidos, bem como acompanha os funcionários afastados.

MOMENTO DE ATENÇÃO

Sobre a Covid-19 em São Carlos e no Estado de São Paulo, Danilo garantiu que o momento é de muita atenção e respeito à infecção. “Houve a interiorização da doença. Provavelmente teremos aumento do número de casos, que pode estender por um tempo.

O não relaxamento das medidas protetivas ainda é o mais importante”, refletiu.

