Médico que atuou por muito tempo em São Carlos é demitido de hospital após defender o uso da cloroquina em pacientes com Covid-19

O médico Flávio Freitas que por muito tempo atuou em São Carlos e Ibaté usou as redes sociais para comentar sua demissão do Hospital Mário Covas, em Ilha Bela, litoral de São Paulo, onde trabalhava desde 2017.

Flávio defende o uso da cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento do novo coronavírus e segundo ele, esse teria sido o motivo do seu desligamento.

O médico ficou sabendo da demissão após ofício encaminhado à direção do hospital através do secretário de Saúde da Ilha, Gustavo Barboni.

De acordo com o doutor Flávio, os desentendimentos com o secretário Barboni tiveram início há dois meses, quando ele fez uma postagem nas redes sociais indicando uma possível subnotificação de casos covid no município, fato que teria desagradado o secretário.

“Na postagem, comentei o fato da Ilha ficar por mais de 20 dias com apenas oito notificações da doença. Comentei que era preciso ampliar a testagem, pois entendia, que existia uma subnotificação de casos devido a falta de testagem pela prefeitura. O secretário fez um print da postagem e encaminhou à direção do hospital pedindo a minha demissão, que não foi aceita”, contou.

Depois deste atrito, Flávio passou a defender o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no tratamento de pacientes com covid-19 em Ilha Bela. Segundo ele, o secretário Barboni que é contra o uso desses medicamentos, enviou um novo ofício à direção do hospital solicitando que seu contrato não fosse renovado.

Os médicos que trabalham no hospital Mário Covas são contratados pela prefeitura através da Santa Casa e o contrato é renovado automaticamente a cada seis meses.

“Estou muito triste com essa situação. Trata-se de uma demissão política. Gostaria que a prefeita Gracinha reconsiderasse a decisão do secretário. Tenho o direito de manifestar sobre assuntos médicos. Acredito no bom senso da prefeita para reverter isso”, disse.

O doutor Flávio tem ligações profundas com a cidade Ilha Bela. Seus pais estão enterrados na Ilha, seu avô, Edgar Freitas, já falecido, foi provedor da Santa Casa da Ilha de 1943 a 1970.

Em vídeo nas redes sociais, o doutor Flávio comenta a demissão:

