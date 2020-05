Médico da UFSCar reforça necessidade de isolamento social e recomenda carinho à distância para as mães no seu dia

Souto: "Não podemos visitar nossas mães no segundo domingo de maio. Fazer isso poderá colocar a vida delas em risco" - Crédito: Divulgação

A pandemia da Covid-19 está em ascensão em todo o país. Principalmente no Estado de São Paulo, epicentro da infecção. A cada 24 horas morre no Brasil mais de 400 pessoas, o que, a grosso modo, seria a queda diária de um avião Boeing, tamanha a tragédia.

O São Carlos Agora, no intuito de levar todas as informações aos seus milhares de leitores, voltou a ouvir o médico do curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Bernardino Souto que, em uma entrevista exclusiva via WhatsApp teceu importantes considerações sobre a doença.

O médico foi sabatinado pelo Portal e não se furtou a responder todas as indagações. Em suas ponderações, reforçou a necessidade de continuar o isolamento social em São Carlos, como forma mais eficaz de evitar a propagação da infecção e reconheceu, ainda, a necessidade de medidas socioeconômicas eficazes por parte dos governos municipal, estadual e nacional no sentido de auxiliar famílias carentes que passam por dificuldades financeiras.

No dia 10 de maio, termina a quarentena imposta pelo Governo do Estado e Souto informou que é favorável à sua manutenção por, ao menos mais 15 dias, considerando ser fundamental para que possa ocorrer um possível achatamento da Covid e uma consequente queda no número de contágios e mortes.

MAMÃE? CARINHO À DISTÂNCIA

Considerado mês das noivas e, principalmente da mamãe, maio é um período que remete a carinho, amor e à reunião de família em torno de suas matriarcas, a encontros emotivos.

Entretanto, em 2020, Souto sugere que toda essa afetividade seja demonstrada à distância, justamente devido à Covid-19.

“Minha sugestão é que façamos todo o carinho e manifestemos nossa consideração e amor via telefone ou outro meio de comunicação à distância, para que elas não recebam de presente o coronavírus. Ainda que seja sofrido para ela e para seus filhos não visitá-las neste dia, mais sofrido poderá ser se ela adoecer com a Covid-19. Sugiro que ninguém fique circulando pelo comércio para comprar presentes, porque isso poderá aumentar muito a transmissão da doença. Se quiser dar um presente, compre pela internet ou por telefone e mande entregar na porta da casa dela. Meu lema este ano é “não ponha em risco a vida de quem lhe deu a vida; não visite sua mãe neste dia das mães para que possa visitá-la outras vezes”, ponderou.

A ENTREVISTA

Abaixo, a entrevista concedida por Bernardino Souto ao São Carlos Agora:

São Carlos Agora – Hoje, como o senhor avalia a pandemia Covid-19 em São Carlos, Estado de São Paulo, Brasil e Mundo?

Bernardino Souto – Em São Carlos está no começo, assim como nas demais localidades do interior do Estado. As medidas restritivas e de isolamento social adotadas em março têm colaborado para a contenção da epidemia na cidade, mas, preocupa a potencial consequência da flexibilização dessas medidas em termos de agravamento da situação epidemiológica local. Os dados sobre São Carlos nos primeiros 40 dias a partir da notificação do primeiro caso mostram um achatamento da curva epidêmica, potencialmente relacionado ao isolamento social sustentado, da ordem de 50%, feito pelo município, mas, já há tendência de crescimento exponencial da incidência indicando necessidade de ampliação e prorrogação do isolamento social. Na capital do Estado de SP, a epidemia ainda está em ascensão, em fase temporal e epidemiológica mais adiante do que no interior, parcialmente controlada pelas medidas restritivas e de isolamento social, mas, também preocupa a potencial consequência de uma flexibilização dessas medidas neste momento. No cenário nacional, a heterogeneidade socioeconômica e cultural do país determina diferentes cursos epidêmicos ocorrendo simultaneamente no território brasileiro. Essa observação vale para o mundo como um todo. Os diferentes modos como cada governo e cada comunidade local reagem à epidemia levam a diferentes trajetórias e efeitos. Em locais onde se adotaram medidas restritivas e de isolamento social mais cedo, onde o nível de desenvolvimento econômico e social é melhor, onde se realiza maior quantidade de testes diagnósticos, onde há menos subnotificação de casos e onde a cultura e o comportamento das pessoas é mais escolarizado, a tendência é de que o curso da epidemia seja menos problemático tanto em termos de sobrecarga do sistema de saúde como em termos de incidência e mortalidade. Mundialmente, os diversos países se encontram em diferentes fases da epidemia, de modo que uns já a têm em melhor controle e redução de incidência e outros ainda estão com a epidemia no começo ou em ascensão como é o caso do Brasil. Em nosso país, preocupa a negligência com que o governo federal tem tratado a questão.

SCA – Na sua opinião, quais os principais cuidados que as pessoas devem tomar para não se infectar?

Bernardino Souto – A Covid-19 é uma doença que se transmite de uma pessoa para outra por meio da saliva e com muita facilidade. Ficar perto uns dos outros ou levar a mão não lavada ao rosto são as principais formas de transmissão e contaminação. Portanto, a primeira medida tem que ser a separação física entre as pessoas. Precisamos ficar longe uns dos outros; por isso é importante o isolamento social em que as pessoas ficam em casa para não se encontrarem na rua, no trabalho, nas lojas, etc. Só sair de casa se for extremamente necessário. Nesse caso, ao sair é importante:

- Usar máscara e não se aproximar de ninguém por uma distância menor de 2m;

- Quanto ao uso da máscara, não ficar pondo a mão na mesma enquanto estiver usando, a máscara deve cobrir bem boca e nariz ao mesmo tempo, nunca compartilhar sua máscara com ninguém, mesmo depois de lavada e passada;

- Carregar um frasco de álcool gel a 70% para passar em toda superfície que precisar tocar com as mãos, assim como nas mãos, antes e depois de tocar em qualquer superfície;

- Não frequentar ambientes aglomerados nem fechados, onde não haja boa circulação de ar;

- Retornar para casa o mais rápido possível;

- Ao chegar em casa, tirar a roupa e a máscara e colocar para lavar imediatamente. Se não puder lavar na hora, deixar em um saco plástico separado de outras roupas e objetos até poder colocar de molho ou para lavar. Para colocar de molho, fazer uma mistura de 10ml de água sanitária em concentração de 2 a 2,5% para cada 500ml de água da torneira e deixar de molho por, pelo menos, meia hora antes de lavar normalmente com água, sabão ou detergentes comuns;

- Lavar tudo o que trouxer da rua, antes de guardar nos armários, gavetas ou geladeira.

No dia-a-dia:

- Nunca levar a mão ao rosto sem antes lavá-las, e lavá-las novamente depois de cada vez que tocar o rosto;

- Procurar manter uma distância mínima de 2m de qualquer outra pessoa;

- Lavar as mãos com frequência;

- Higienizar superfícies e manter os ambientes e objetos sempre limpos, usando água, sabão, detergentes, desinfetantes ou álcool gel a 70%;

- Ao tossir ou espirrar, afastar-se de outras pessoas, proteger a saída da boca e do nariz com um lenço descartável ou com o cotovelo e lavar as mãos imediatamente após;

- Só assoar o nariz enquanto sozinho dentro de um banheiro, limpar ou desinfetar o local em volta e lavar bem as mãos em seguida;

- Não guardar lenços nos bolsos (preferir lenços descartáveis que devem ser jogados no lixo imediatamente após o uso);

- Ter muita higiene em relação os ambientes, os objetos, as mãos e o próprio corpo;

- Cumprir o isolamento social.

SCA – Hoje, as pessoas estão mais conscientes? Atendem as recomendações das autoridades sanitárias?

Bernardino Souto – Há pessoas que estão adequadamente informadas e cuidadosas para evitar contrair ou transmitir a Covid, mas, também há aquelas que não estão suficientemente informadas e, devido a isso, não estão tomando as medidas preventivas adequadas. Há um grande número de pessoas que vivem em condições socioeconômicas que as impede de tomar as medidas preventivas corretas. Temos que compreender que a adoção das medidas preventivas indicadas para dificultar a infecção pelo coronavírus é a melhor estratégia para evitar que as pessoas adoeçam ou morram devido à Covid-19. Há pessoas que imaginam que, usando máscara, por exemplo, estão protegidas e acabam por negligenciar outras medidas, mas, isso é um equívoco. É preciso adotar todas as medidas ao mesmo tempo porque se uma delas falhar, a vulnerabilidade aumenta.

SCA – Há opiniões divergentes sobre isolamento vertical e isolamento horizontal. Para o senhor, qual o mais indicado?

Bernardino Souto – Numa fase ascendente da curva epidêmica como a que estamos neste momento, é necessário o isolamento horizontal. Este isolamento é aquele que é feito por todas as pessoas, indiscriminadamente. Numa fase em que a epidemia já está em arrefecimento, indo embora, torna-se possível o isolamento vertical. Nesse caso, continuam isoladas somente as pessoas que ainda não ficaram imunizadas contra a doença e aquelas cujo risco de complicação é maior, liberando-se do isolamento social pessoas já imunizadas, que correm menor risco de complicação e em boas condições gerais de saúde.

SCA – Em São Carlos, particularmente, acredita que as políticas de prevenção adotadas pelas autoridades são as corretas? Porque?

Bernardino Souto – Até agora, as medidas estão ajudando muito em termos de redução da disseminação da infecção e da ocorrência de casos e de mortes. Entretanto, tem havido pressão sobre o poder público pela flexibilização do isolamento social, o que pode ser perigoso. Essa pressão provavelmente tem origem na necessidade de produção econômica, prejudicada pelo isolamento social. Assim, muitas pessoas não conseguirão fazer este isolamento pelo tempo necessário por razões de sobrevivência e outras dificuldades. Nesse caso, é indispensável que os governos federal, estaduais e municipais criem estratégias de suporte socioeconômico a essas pessoas para que elas possam usufruir do direito ao isolamento social. É necessário que as pessoas de baixa renda sejam subsidiadas com isenções de taxas de água, luz, IPTU e outras pelo tempo que durar o isolamento, bem como recebam subsídios em alimentos, medicamentos ou outras necessidades básicas. A injustiça social que determina iniquidades de acesso a direitos fundamentais, a mesma que segmenta as pessoas em ricas e pobres, será agudamente evidenciada pela forma desigual com que a Covid-19 afetará as comunidades; causando maior mortalidade entre pobres e pessoas de pouca escolarização. Essa aberração histórica da civilização agora precisa de uma ação afirmativa de efeito agudo para que a Covid-19 não amplie a já absurda dimensão da desumanidade que caracteriza esse modelo social injusto com o qual convivemos há 500 anos o Brasil.

SCA – Há a possibilidade, ao fim da quarentena, após o dia 10 de maio, uma flexibilização no comércio do Estado e de São Carlos? Você é favorável? Porque?

Bernardino Souto – Os dados epidemiológicos disponíveis até agora não nos autorizam a um posicionamento favorável à flexibilização do isolamento social neste momento. Estamos numa curva ascendente da epidemia em que ainda é esperado um crescimento importante no número de doentes e de mortos pela Covid-19; portanto, qualquer afrouxamento do isolamento social poderá piorar a situação. O momento é de fazer o contrário: reforçar o isolamento social. As medidas mais indicadas agora são o isolamento social horizontal com subsídio às pessoas de baixa renda e aplicação ampla e intensiva de testes diagnósticos. O investimento em leitos de UTI e ventiladores mecânicos é útil e necessário, mas, tem pouco impacto sobre os efeitos epidemiológicos da Covid-19. Comparado com as outras medidas, é um investimento de baixa eficiência; entretanto, é importante que também seja feito nesta fase da conjuntura epidêmica.

SCA – Quanto ao grupo de risco que sofre mais com esta infecção. Quais os principais cuidados a serem tomados para que não sejam atingidos de forma letal?

Bernardino Souto – Os cuidados têm que ser para que não sejam atingidos porque, uma vez atingidos, é maior a possibilidade de evoluírem de forma grave. Assim, as medidas preventivas já orientadas de maneira geral precisam ser tomadas com mais cuidado ainda por pessoas sob risco de complicação, especialmente o isolamento social. Essas pessoas devem evitar ao máximo a proximidade ou o contato físico com outros indivíduos, especialmente com quem não está cumprindo adequadamente o isolamento social. Aquelas que têm alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão ou outras, é importante que cuidem bem desses seus problemas e mantenham os níveis de glicose no sangue bem controlados, assim como os da pressão arterial, etc. por exemplo, porque esse controle adequado diminui o risco de se complicarem caso adoeçam com a Covid-19.

SCA – Em ruas de São Carlos, é visto com certa frequência, próximo a praças e bares, idosos em animadas conversas e sem proteção. Qual o motivo que leva este grupo de risco a tamanha displicência aos cuidados necessários?

Bernardino Souto – Suponho que vários fatores, atuando isoladamente ou em conjunto, possam influenciar isso: falta de informação adequada, falta de apoio psicossocial para agirem de modo diferente, negligência comportamental, dificuldades emocionais relacionadas ao isolamento social, dificuldades familiares ou domiciliares ou até mesmo decisões próprias relacionadas à articulação entre os desejos, necessidades e possibilidades na fase da vida em que se encontram.

SCA – Para as pessoas que necessitam trabalhar, sair de casa para comprar o alimento e pagar contas em bancos/lotéricas, onde se formam filas. Quais os cuidados adicionais para não levar o vírus para a casa?

Bernardino Souto – Usar máscara e não se aproximar de ninguém por uma distância menor de 2m;

- Quanto ao uso da máscara, não ficar pondo a mão na mesma enquanto estiver usando, a máscara deve cobrir bem boca e nariz ao mesmo tempo, nunca compartilhar sua máscara com ninguém, mesmo depois de lavada e passada;

- Carregar um frasco de álcool gel a 70% para passar em toda superfície que precisar tocar com as mãos, assim como nas mãos, antes e depois de tocar em qualquer superfície;

- Não frequentar ambientes aglomerados nem fechados, onde não haja boa circulação de ar;

- Retornar para casa o mais rápido possível;

- Ao chegar em casa, tirar a roupa e a máscara e colocar para lavar imediatamente. Se não puder lavar na hora, deixar em um saco plástico separado de outras roupas e objetos até poder colocar de molho ou para lavar. Para colocar de molho, fazer uma mistura de 10ml de água sanitária em concentração de 2 a 2,5% para cada 500ml de água da torneira e deixar de molho por, pelo menos, meia hora antes de lavar normalmente com água, sabão ou detergentes comuns;

- Lavar tudo o que trouxer da rua, antes de guardar nos armários, gavetas ou geladeira.

SCA – Hoje, as missas, as escolas, os shows e os espetáculos esportivos estão proibidos devido à aglomeração. Quando acredita que irá retornar a rotina diária. Somente em 2021, com medidas de segurança extra?

Bernardino Souto – Qualquer previsão neste momento é imprecisa, mas, provavelmente essas aglomerações coletivas serão as últimas a retornarem e não terá como ser neste semestre. Missas e aulas talvez tenham que ser feitos por meio desses sistemas online que têm hoje em dia ou por circuito de televisão, etc. Alguns shows já estão sendo feitos assim. Suponho que, por cerca de pelo menos dois anos, algumas de nossas práticas, fluxos e rotinas não poderão voltar a ser como antes e teremos que acostumar como o uso sistemático de máscaras, radicalização das medidas de higiene, contenção de aglomerações, organização do fluxo de pessoas em lojas, supermercados, etc. Penso que tudo isso vai demorar para poder voltar como era antes. No entanto, caso surja uma vacina eficaz e acessível contra a Covid-19, pode ser que a normalidade volte em um prazo mais curto.

SCA – Aproxima-se o Dia das Mães. Como comemorar uma data tão significativa?

Bernardino Souto – O que eu acho que seria mais importante chamar à atenção agora é sobre o Dia das Mães. Sei que é difícil, mas, neste momento, não temos outra alternativa: não podemos visitar nossas mães no segundo domingo de maio. Fazer isso poderá colocar a vida delas em risco. Minha sugestão é que façamos todo o carinho e manifestemos nossa consideração e amor via telefônica ou outro meio de comunicação à distância para que elas não recebam de presente o Coronavírus. Ainda que seja sofrido para ela e para seus filhos não visitá-las no dia das mães, mais sofrido poderá ser se ela adoecer com a Covid-19. Sugiro que ninguém fique circulando pelo comércio para comprar presentes porque isso poderá aumentar muito a transmissão da doença. Se quiser dar um presente, compre pela internet ou por telefone e mande entregar na porta da casa dela. Meu lema este ano é “Não ponha em risco a vida de quem lhe deu a vida; não visite sua mãe neste dia das mães para que possa visitá-la outras vezes”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também