Médico da UFSCar esclarece: “Produzi o vídeo como cidadão e não como profissional da saúde ou da educação”

Souto: "Reconheço o quanto é difícil ficar confinado em casa, especialmente para pessoas que necessitam sair cotidianamente à luta pela comida de cada dia." - Crédito: Divulgação

O médico Bernardino Geraldo Alves Souto, que integra o curso de Medicina da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) entrou em contato com o São Carlos Agora para que fosse esclarecido o vídeo postado na sexta-feira, 24, sob o título “Médico da UFSCar alerta: “não saia de casa para não se arrepender depois”, onde teceu comentários e opiniões sobre a pandemia da Covid-19 e suas graves consequências quanto ao contágio e procurou transmitir orientações para que fosse evitada uma disseminação da infecção em São Carlos, bem como em todo o Brasil.

Segundo Souto, a matéria provocou algumas incompreensões e críticas pertinentes e em um esclarecimento (abaixo divulgado em sua íntegra), esclareceu que o vídeo não foi um comentário técnico, científico ou acadêmico, mas, uma problematização que produziu como cidadão comum e não como profissional da saúde ou da educação. “Preocupado com o perigo da pandemia e com as pressões pela negligência ao tão necessário e difícil isolamento social, produzi este vídeo com o objetivo de estimular as pessoas a questionarem tais pressões”, disse.

Sobre equívocos em números que comentou sobre a mortandade da infecção em todo o planeta, assumiu equívoco e fez a correção que considerou necessária.

No esclarecimento deixou claro que defende o isolamento social, mas enaltece e reconhece o empenho das pessoas que necessitam trabalhar neste período de crise mundial da saúde e informou ainda que apoia e ajuda na medida do possível correntes de solidariedade para àqueles que passam por dificuldades financeiras em época de quarentena.

O TEXTO, EM SUA ÍNTEGRA

“Postei um vídeo que foi publicado com minha anuência na edição do último dia 24 de abril às 13h02min neste Portal saocarlosagora.com.br, a respeito do qual esclareço que o mesmo não foi um comentário técnico, científico ou acadêmico, mas, uma problematização que produzi como cidadão comum e não como profissional da saúde ou da educação. Preocupado com o perigo da pandemia e com as pressões pela negligência ao tão necessário e difícil isolamento social, produzi este vídeo com o objetivo de estimular as pessoas a questionarem tais pressões. Os números aos quais me referi demandam correção devido a equívocos que cometi ao levantar os dados no momento da gravação. Nesse sentido, informo que a quantidade de mortos pela Covid-19 no mundo à data de publicação do vídeo era de, aproximadamente, 200.000 pessoas, segundo o portal www.worldometers.info/coronavirus, e que o número estimado de infectados no Brasil, em potenciais condições de transmissibilidade, era em torno de 1.331.155 indivíduos, calculado a partir da soma do número esperado de doentes baseado numa subnotificação estimada de aproximadamente 93%(1) ao número esperado de transmissores assintomáticos. Quanto aos dados sobre a Itália, a Revista Fórum publicou, em 18/04/2020, que o número de civis mortos este ano pela Covid-19 em um período de dois meses na Lombardia foi, aproximadamente, seis vezes maior do que o provocado pelos bombardeios de guerra ocorridos entre 1940 e 1945 na mesma região.

Em relação às provocações que fiz sobre a necessidade e os motivos para o isolamento social, reconheço o quanto é difícil ficar confinado em casa, especialmente para pessoas que necessitam sair cotidianamente à luta pela comida de cada dia. A esse respeito, tenho proposto e apoiado correntes de solidariedade para ajudarmos uns aos outros, de modo que todos possam fazer o isolamento social, e não só os que vivem sob melhores condições socioeconômicas. Do modo como a situação está posta pela conjuntura nacional, a mortalidade entre as pessoas que já vivem injustiçadas pela desigualdade poderá ser muito maior do que seria naturalmente. Nesse sentido, o apelo emocional que apliquei em alguns trechos da gravação teve como objetivo sensibilizar essas pessoas a questionarem a negligência ao isolamento social e a forma injustamente desigual com que se distribuem as oportunidades para o cumprimento do mesmo. Defendo que o isolamento social não seja privilégio de quem pode, mas, tem que ser garantido como um direito de todos à proteção contra o risco oferecido pela atual pandemia da Covid-19.

Prestados estes esclarecimentos, espero ter cumprido meu dever ético por respeito e consideração aos leitores e seguidores do Portal São Carlos Agora.”

Rede Covida. Ciência, Informação e Solidariedade. Boletim CoVida. O Brasil precisa de mais testes diagnósticos de Covid-19, mas não basta só testar. 3. ed. 18/04/2020. Disponível em: http://covid19br.org/main-site-covida/wp-content/uploads/2020/04/Boletim_Covida_3_Edi_20abril.pdf Acesso em 22 abr. 2020.

Bernardino Geraldo Alves Souto.

