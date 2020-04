Médico da UFSCar alerta: “não saia de casa para não se arrepender depois”

Bernardino Souto é médico da UFSCar e defensor do isolamento - Crédito: Reprodução

Em um vídeo de 5 minutos e 34 segundos editado na manhã desta sexta-feira, 24, o médico do curso de Medicina da UFSCar, em São Carlos, Bernardino Souto, fez um grave alerta: a pandemia da Covid-19 ainda está chegando no Brasil e caso a quarentena (isolamento social) não seja feita corretamente, as consequências serão graves, com muitas pessoas infectadas e muitas mortes.

Durante sua fala, por várias vezes, ele reiterou o pedido para que a população fique em casa. “A Covid-19 já matou em 4 meses 300 mil pessoas em todo o mundo e só no Brasil, 3,4 mil. É uma doença sorrateira que chega devagar e silenciosa e quando menos se espera, mata milhares. Ela está nas praças, nas ruas, no comércio. Fique em casa. Hoje não há tratamento ou vacina e a transmissão é rápida”, disse Souto.

O médico alertou que há estudos que indicam aproximadamente 2,7 milhões de pessoas infectadas no Brasil. Porém, a maioria assintomática, que demonstra estar sadia, mas que transmite a infecção.

“Por isso a quarentena é importante e a única forma de se evitar uma grande mortandade no Brasil. Há exemplos de países que afrouxaram medidas sanitárias e sofreram. Na Itália, por exemplo, em quatro meses perderam mais vidas do que na 2ª Guerra Mundial. Os EUA passam pela mesma situação. Temos outros países que também foram muito afetados”, comentou.

CHEGANDO...

No Brasil, Souto esclareceu que o coronavírus está chegando e muitas pessoas não respeitam a quarentena. “Se você quiser daqui um ou dois meses estar internado em um hospital entre a vida e a morte, então saia. Se quiser passar o Natal sem um ente querido, saia também”, disparou.

O médico salientou ainda que o Brasil tem feito campanhas sistemáticas para que o isolamento social seja respeitado, mas que governadores e prefeitos têm vacilado e propõem o afrouxamento das medidas de quarentena. “Não há argumento econômico para afrouxar tal medida. Isso é perigoso. Dinheiro nenhum vale uma vida. Só quando o perigo passar é que as medidas devem ser afrouxadas. Caso isso ocorra e a epidemia se agravar, as perdas serão grandes”, reforçou.

FIQUE EM CASA

No final de sua fala, Souto voltou a dizer que a única vacina contra a Covid-19 é ficar em casa para se proteger. “Se sairmos poderemos contrair o vírus e leva-lo para casa. Temos que continuar em quarentena e sair quando estiver seguro. Dinheiro é importante, mas insisto. Se não ficar, teremos um arrependimento que não irá compensar essa teimosia”, finalizou.

