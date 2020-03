Médica reumatologista são-carlense fará atendimento voluntário pelo WhatsApp

Laura disponibilizou um número de WhatsApp e irá atender as pessoas de segunda-feira à sexta-feira, das 14h às 18h - Crédito: Marcos Escrivani

A médica reumatologista Laura Tavares, que recentemente participou da expedição são-carlense (3 a 9 de março) no Barco Hospital Papa Francisco, na calha norte do Rio Amazonas, divulgou uma mensagem na noite deste domingo, 22, onde inicia um novo trabalho voluntário: agora para auxiliar virtualmente pessoas que necessitam de atendimento médico: se colocar na linha de frente no combate a pandemia do coronavírus e poder auxiliar as pessoas que se encontram enfermas.

Laura disponibilizou um número de WhatsApp (16 99748-0802) e irá atender as pessoas de segunda-feira à sexta-feira, das 14h às 18h para atender pacientes reumatológicos e aqueles que têm dúvidas referentes a sua saúde.

De acordo com a médica reumatologista o seu posicionamento segue a liberação recente pelo CFM para exercício da telemedicina no combate à pandemia do Covid-19

“Estamos vivendo um momento sem precedentes!

Uma parte de mim quer gritar para que TODOS FIQUEM EM CASA! Que estejamos atentos às recomendações da classe médica. Que todos lavem as mãos, que usemos água sanitária e desinfetantes para limpar a casa!

Essa parte de mim quer falar todas as orientações e todos os esforços que estão sendo empregados para que o mais breve possível tudo volte ao “normal”.

A outra metade de mim entende que não podemos apavorar. Que a minha parte ansiosa não pode vencer. Que isso vai passar e sairemos mais fortes depois de tudo!

Junto dessa parte otimista, resignada e corajosa de mim está a minha fração médica!

Como médica, funcionária pública e Reumatologista optei por manter uma conexão com os pacientes e tentar, no meu horário de trabalho, oferecer as informações que podem ajudar alguém.

As consultas eletivas, aquelas que não são urgentes, estão suspensas por determinação dos órgãos competentes. Consultórios estão fechados.

Como fazer???

Não sabemos!!! Precisamos usar as “armas” que temos! As mídias sociais precisam ir além das fake News. Precisam estar a serviço do bem.

Segue o número de WhatsApp que estará disponível das 14h às 18h de segunda-feira a sexta-feira para atender pacientes reumatológicos e aqueles que tem dúvidas referentes à sua saúde.

Saberei e terei todas as respostas??? Não!!! Não temos e estamos também com muitas dúvidas!!!

Mas... Como disse Madre Teresa de Calcutá?

“O que eu faço é uma gota no meio do oceano. Mas sem ela, o oceano será menor”.

Que Deus nos proteja e nos mantenha com fé e serenidade para enfrentarmos esta jornada!

Laura Tavares

Reumatologista

CRM 88849

+55 16 99748-0802

Obs.: esse posicionamento segue liberação recente pelo CFM para exercício da telemedicina no combate à pandemia do COVID-19

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28636:2020-03-19-23-35-42&catid=3”

