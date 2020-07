Máscaras e protetores faciais confeccionadas por funcionários do Sesc chegam a empresas e instituições de São Carlos

Crédito: Divulgação

Mesmo com as unidades fechadas desde março, o Sesc continua realizando atividades programáticas em ambiente digital, e também trabalhando em um conjunto de ações socioculturais nas áreas de educação, saúde, alimentação e sustentabilidade para atenuar a crise sanitária que atinge todo o país.

Em São Carlos, uma equipe de 11 funcionários do Sesc e costureiras vinculadas ao Programa Municipal de Economia Solidária participam da campanha Tecido Solidário, criada pelo Sesc São Paulo, para confecção de máscaras de tecido com distribuição comunitária gratuita para grupos em situação de vulnerabilidade, entidades assistenciais e funcionários de empresas do comércio e serviços.

Afastados de suas funções presenciais por conta da pandemia, os funcionários produzem as máscaras em suas casas, utilizando máquinas de costura próprias ou com equipamentos que eram usados em cursos e oficinas oferecidos na unidade do Sesc.

O processo inclui protocolo de boas práticas, seguindo as determinações das autoridades de saúde, e as máscaras produzidas já estão de acordo com a mais atual recomendação da Organização Mundial de Saúde, possuindo três camadas: camada exterior feita de material resistente à água, camada intermediária em material sintético ou algodão e camada interior em material que absorva a água.

A participação na campanha tem propiciado inúmeros aprendizados e experiências para os funcionários, “costurar as máscaras é uma forma da gente se doar, colocar um pouco de carinho ao fazer bem ao próximo, mesmo que distante. Para mim foi uma experiência que fez muito bem, poder me dedicar a uma atividade que trouxesse bem estar, principalmente num momento em que estava entristecida com a doença da minha mãe. Aprendi com a costura e ainda formamos um grupo de funcionários e nos aproximamos muito, mesmo separados, trocamos informações, nos ajudamos, vibramos com o que conseguimos fazer. Ser capaz de aprender novas habilidades, criar algo com capricho e que ainda vai proteger alguém, me deixou muito feliz, afinal proteção é uma forma de amor”, relata Janaína Malvina, funcionária da área de alimentação.

Para Sidney Silva, acostumado com o trabalho na Central de Atendimento, “costurar foi um desafio, e tem sido um aprendizado. Nunca tinha costurado antes, mas ao saber do projeto Tecido Solidário, quis muito participar. Emprestei uma máquina do Sesc e comecei a treinar a costura a partir de algumas explicações e tutorial que recebi para a confecção da máscara. No começo, fiz algumas que não ficaram muito boas, mas hoje já estão dentro do padrão necessário para serem usadas nas empresas e instituições que receberão as doações”.

PROTETORES FACIAIS

A partir de uma linha de produção digital instalada no Sesc Avenida Paulista, utilizando impressoras 3D, plástico biodegradável e máquinas de corte, que fazem parte da infraestrutura do programa de Tecnologias e Artes, funcionários de diversas unidades do Sesc da capital têm produzido protetores faciais (face shield) em dois modelos diferentes, um destinado aos trabalhadores do serviço público de saúde e instituições de atendimento hospitalar sem fins lucrativos, e outro modelo direcionado a entidades assistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência, nas cidades atendidas pelas unidades da instituição em todo o estado.

Obrigatórias e comprovadamente eficazes na proteção individual contra a propagação do Coronavírus, as máscaras e os protetores faciais (face shield), juntamente com folheto educativo e embalagens plásticas para acondicionar separadamente máscaras limpas das usadas, neste primeiro momento, foram entregues para funcionários da Santa Casa de São Carlos, aos colaboradores de empresas atendidas pelo Programa Sesc de Relacionamento com Empresas e para as instituições Nave Sal da Terra, Nosso Lar, Acorde, e os abrigos Cantinho Fraterno e Dona Helena Dornfeld, cadastrados no Mesa Brasil Sesc.

