Mais uma pessoa é diagnosticada com covid-19 e casos chegam a 30 em São Carlos

Crédito: Pixabay

A Vigilância Epidemiológica de São Carlos informa nesta quarta-feira (29/04) a situação epidemiológica do município para o novo coronavírus (COVID-19).



Subiu de 29 para 30 os casos positivos para a doença, com 2 mortes confirmadas e uma ainda suspeita em investigação. 18 óbitos já foram descartados.

Dos 30 casos positivos confirmados, 22 não foram internados e desses 8 pessoas já cumpriram o período de isolamento domiciliar e estão curadas, 14 ainda estão em isolamento domiciliar; 6 outras pessoas foram internadas, porém 5 já receberam alta hospitalar e 1 continua no hospital; 2 pessoas foram internadas e morreram com a doença.



Um homem de 39 anos que estava internado desde o dia 18 de abril morreu nesta quarta-feira (29/04), porém o resultado foi negativo para a COVID-19.

430 casos suspeitos já foram descartados para o novo coronavírus, já que foram liberados hoje outros 11 resultados negativos para o novo coronavírus.



Estão internadas neste momento 18 pessoas, sendo 11 adultos (enfermaria), 1 criança (enfermaria) e 5 adultos em UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Em UTI Pediátrica não temos neste momento nenhuma criança internada. Também está internado na UTI em São Carlos um paciente de outro município



NOTIFICAÇÕES – Já passaram pelo sistema de notificação de Síndrome Gripal do município 1.806 pessoas desde o dia 21 de março, sendo que 1.481 pessoas já cumpriram o período de isolamento de 14 dias e 325 ainda continuam em isolamento. Essas pessoas não realizam mais exame para a COVID-19 (protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde).



O boletim emitido diariamente pela Vigilância Epidemiológica de São Carlos contabiliza as notificações das unidades de saúde da Prefeitura, Hospital Universitário (HU), Santa Casa, rede particular e planos de saúde.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também