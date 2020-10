Mais um servidor do Samu vence a Covid-19 e recebe alta do Hospital Universitário

Crédito: Maycon Maximino

Mais um servidor do Samu que estava internado por causa da covid-19 recebeu alta médica nesta segunda-feira (5).

O rádio operador Erocledes Almeida chegou a ficar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Universitário (HU-UFSCar), mas felizmente venceu o coronavírus. Ele foi recebido com festa por amigos e familiares na base do Samu.

Os familiares fizeram questão de agradecer os profissionais que cuidaram de Erocledes, no HU. "Obrigada a equipe maravilhosa do H.U que cuidou tão bem dele e os amigos de trabalho dele do SAMU", publicou Juliana Klein, filha do rádio operador.

Na semana passada o socorrista Jonas Pereira também recebeu alta após ficar vários dias na UTI.

Até o dia 23de setembro, 10 profissionais do Samu haviam sido afastados por causa da Covid-19.

