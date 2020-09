Mais um funcionário do Samu é internado na UTI com Covid-19

Rádio operador está internado no HU-UFSCar - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

A Secretaria Municipal de Saúde confirma a internação de um funcionário do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em virtude do novo coronavírus. Trata-se de um rádio-operador do Centro Operacional do SAMU. Ele foi internado na enfermaria do Hospital Universitário, porém por ser hipertenso, foi transferido para a UTI, mas não está entubado.

Estado de saúde de Jonas Pereira, outro servidor da saúde internado na UTI, é considerado estável

Outro servidor do SAMU está internado na UTI do HU. Jonas Pereira, da equipe de motolância, estava internado em Araraquara e foi transferido para a UTI em São Carlos. O estado dele no momento é estável.

Outros três servidores do SAMU contraíram COVID-19: duas telefonistas, sendo que uma já retornou ao trabalho e um médico regulador, profissional que julga sobre a gravidade, os recursos necessários ao atendimento, definindo o destino do paciente, informando as condições e previsão de chegada ao hospital ou unidade de pronto atendimento.

Segundo a Prefeitura Municipal, todos os protocolos sanitários estão sendo cumpridos pelas equipes do SAMU, inclusive os servidores são testados para detecção da doença.

