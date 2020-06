Mais 13 casos suspeitos testam negativo para COVID-19 em Ibaté

O Gabinete de Prevenção e Monitoramento do Coronavírus de Ibaté atualiza neste sábado (06), através do Boletim nº 83, os dados de notificações do novo coronavírus [Covid-19], no município.

Nas últimas 24 horas, mais 13 exames foram divulgados pelo laboratório credenciado no Ministério da Saúde, sendo todos NEGATIVADOS.

Portanto, Ibaté registra 39 casos positivos (sendo 23 casos em isolamento domiciliar; 02 em internação; e 14 recuperados); 199 resultados de exames negativos; e 09 suspeitos em isolamento domiciliar aguardando resultados. A cidade não tem nenhum óbito suspeito ou confirmado pela doença.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal da Saúde trabalha seguindo todos os protocolos de atendimento e segurança do Ministério da Saúde, e reforça o pedido para que todos fiquem em casa. O isolamento social é a melhor forma de prevenir a disseminação do coronavírus na nossa cidade.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também