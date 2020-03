Crédito: Divulgação

Localizada na Rua Miguel João ,660, no Jardim Bandeirantes, a Loja maçônica Estrela da Liberdade do Oriente, através de ofício enviado para o prefeito Airton Garcia (PSL), disponibiliza suas instalações para a Secretaria Municipal de Saúde, no intuito de auxiliar a cidade em caso de necessidade de atender munícipes acometidos pelo Covid-19.

