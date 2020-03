Médico cardiologista José Cesar Briganti fará atendimento online e gratuito

Em um comunicado, Briganti esclareceu que neste momento de coronavírus disponibiliza o WhatsApp 16 99119-4324 e o fixo 3372-5240. - Crédito: Divulgação

A solidariedade e a união entre as pessoas ganham força em São Carlos no sentido de ajudar famílias e paralelamente evitar a aglomeração de pessoas, um dos motivos da propagação do coronavírus em momento de crise mundial da saúde com a pandemia que tem trazido desconforto e preocupação.

Na manhã de segunda-feira, 23, o São Carlos Agora divulgou a iniciativa da médica reumatologista Laura Tavares que passou a dar atendimento gratuito online para pessoas que necessitam de um amparo neste momento e a união de forças fez com que um segundo profissional, o médico cardiologista e clínico geral José Cesar Briganti aderisse ao movimento.

Em um comunicado, Briganti esclareceu que neste momento de coronavírus disponibiliza o WhatsApp 16 99119-4324 e o fixo 3372-5240.

“Sabemos que nem só de coronavírus se fica doente. E nos colocamos à disposição para atendê-los gratuitamente pelas vias citadas”, disse o médico.

A iniciativa, diz Briganti é com o intuito de deixar os postos de atendimento como UPAs, Santa Casa, Hospital Escola mais para urgências que não conseguem revolver via fone. “Você não precisa ser nosso paciente para que possamos cuidar de suas dores. Vamos ajudar a passar por essa fase”, disse o médico.

