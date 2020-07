LATAM já realizou entrega de 10.000 máscaras cirúrgicas para hospital em São Carlos

Produzidos no Centro de Manutenção (MRO) da companhia na cidade, insumos irão auxiliar hospital no combate à COVID-19 - Crédito: Divulgação

A LATAM Airlines Brasil realizou na última semana a entrega de 10.000 máscaras cirúrgicas ao Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (SP). Essas máscaras, fabricadas no Centro de Manutenção (MRO) da companhia, localizado em São Carlos, é resultado da parceria com a Braskem e a FITESA. A Braskem é produtora de resinas termoplásticas e doou polipropileno à FITESA, que foi responsável pela fabricação do nãotecido concedido para a confecção das mais de 50 mil máscaras cirúrgicas entregues para hospitais em todo o Brasil.

“Ficamos muito orgulhosos de concluir a entrega de 10.000 máscaras em um projeto criado para auxiliar no combate à COVID-19 no Brasil. Adaptamos nossa operação para esse propósito e esperamos em breve realizar a entrega de mais unidades”, afirma Marcos Melchiori, gerente sênior de manutenção do MRO.

A iniciativa de produção de máscaras pelo Centro de Manutenção da LATAM, iniciada em abril, recebeu orientações de profissionais de saúde e segue todas as recomendações das autoridades sanitárias para garantir que as técnicas aplicadas na produção ofereçam segurança e qualidade para as máscaras. A companhia ainda contou com apoio do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas), que testou e aprovou as máscaras em diversos parâmetros especificados pela ABNT e entidades internacionais, com o objetivo de colaborar na iniciativa.

Para a confecção, a companhia direcionou parte de sua operação, contando com o conhecimento de funcionários especialistas em tapeçaria e engenheiros químicos. A estimativa é que, no próximo mês, sejam confeccionadas aproximadamente 35 mil máscaras, que poderão seguir para doação a outros hospitais, incluindo instituições de outros estados. Já nesta semana, a companhia concluiu também a produção de mais 10.000 máscaras, que seguirão para doação ao HCor.

Entre abril e maio, a LATAM já havia doado 230 unidades de máscaras de acrílico de uso hospitalar, conhecidas como face shield, ao Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos, além de outras 60 unidades ao HCor. A doação desses equipamentos de segurança produzidos pelo Centro de Manutenção da LATAM mostra o compromisso da companhia em apoiar os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento de pacientes com COVID-19.

